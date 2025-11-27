台中物調券第二波來了！100換200限時3天、108處大放送

中市今年第二波物調券活動「現金100元換200元券」，將於明（28）日至30日發放，將在市場、夜市、商圈等108處，場域共發放35萬份。（記者蔡淑媛攝）

台中市今年第二波物調券活動「現金100元換200元券」，將於明（28）日至30日發放，將在市場、夜市、商圈等108處，場域共發放35萬份，經濟發展局表示，這波有優惠5倍，攤商加碼好康，從烤肉、炸物、飲料、海鮮現烤通通都有。

第二波物調券發放場域，除延續上一波的公民有、民營、公有委外市場、攤販集中區、商圈，以及台中市產業故事館發展協會的會員店家，今年再新增2場域，包含東區的「富好黃昏市場」、光復新村的「霧峰原流新創聚落」。

請繼續往下閱讀...

台中市經發局長張峯源表表示，正值台中購物節與普發一萬元的消費熱潮，商家提供好康加碼，包括逢甲觀光夜市攤販集中區管理委員會再加碼 3000份物調券，預估至少再創 60萬元夜市買氣。

梧棲中港觀光夜市的「閃電李家炸雞」只消費1張物調券，老闆再送100元炸物美食；「豪記碳烤」消費1張物調券，再送上1支烤雞翅；「碳烤珍珠玉米」，6支碳烤玉米只要1張物調券；「老竇雞蛋仔」任選3個也只要1張物調券；還有，鴨肉油飯也有超狂組合。

捷運（總站）夜市，異國排隊美食「印度阿三甩餅」物調券消費滿200元，即加贈香濃起士；「八島唐揚」唐揚雞套餐，也能折價20元；「水云茶堂」及「朕曜喝」也有買飲料5杯送1杯的優惠；「套圈圈」遊戲，用物調券消費200元就加送50元圈圈。

經發局補充，此次物調券規劃於週五、週六及週日舉辦，讓更多上班族與外縣市遊客都有機會能參與，歡迎民眾來市仔、逛商圈，以現金100元兌換200元物調券，每人、每場域僅限兌換二份，請留意勿重複領取且不得跨場域使用，更多資訊請至台中市政府經濟發展局網站（https://www.economic.taichung.gov.tw/3139651/post）查詢

甲觀光夜市攤販集中區管理委員會再加碼 3000份物調券，預估至少再創 60萬元夜市買氣。（記者蔡淑媛攝）

梧棲中港觀光夜市攤商將加碼物調券多種優惠。（經發局提供）

梧棲中港觀光夜市攤商將加碼物調券多種優惠。（經發局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法