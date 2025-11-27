為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北賞芒花正當時！ 拍照分享再抽藍牙喇叭

    2025/11/27 11:50 記者黃子暘／新北報導
    新北市府景觀處推薦賞芒景點樹林區三角埔頂山，也是觀賞市區夜景的好去處。（新北市府景觀處提供）

    新北市府景觀處推薦賞芒景點樹林區三角埔頂山，也是觀賞市區夜景的好去處。（新北市府景觀處提供）

    秋冬交際是賞芒花的季節，新北市綠美化環境景觀處長林俊德表示，新北各地山頭都紛紛披上銀白外衣，東半部的貢寮草嶺古道、瑞芳五分山步道、無耳茶壺山步道、報時山步道、南子吝步道及不厭亭等地為社群打卡熱點，距離市區較近的賞芒景點則有樹林區三角埔頂山，也是觀賞市區夜景的好去處；邀請民眾賞芒之餘，「稼日蒔光」粉專也正舉辦拍分享照片抽獎活動，即起至12月7日參加可抽藍芽喇叭或折疊戶外野餐籃等好禮。

    景觀處介紹，「芒草」和「芒花」即禾本科的「芒屬」植物，是台灣秋天代表性的景觀植物，也具有重要的生態功能，可防止水土流失、穩定邊坡；常見物種有「五節芒」，花期約為春末夏初，秋冬多為「白背芒」，芒草花穗盛開後的景象美不勝收。

    景觀處說，賞芒好去處的三角埔頂山又名羌子寮山，位於樹林區、桃園市龜山區交界稜線上，登頂後可俯瞰城區，山頂有數座保線鐵塔，還有芒花搖曳。

    景觀處補充，「稼日蒔光」即起至12月7日舉行「來新北賞芒 抽好禮」活動，在指定貼文下方分享芒花美照，就可以抽藍芽喇叭或折疊戶外野餐籃等好禮，詳細花況、花季與地景活動資訊，可至粉專「賞花快報」查詢。

    新北市府景觀處推薦賞芒景點報時山步道。（新北市府景觀處提供）

    新北市府景觀處推薦賞芒景點報時山步道。（新北市府景觀處提供）

