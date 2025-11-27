為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    深耕完整永續觀光產業鏈 縣府攜手30家在地業者推動臺東永續慢旅

    2025/11/27 11:45 記者劉人瑋／台東報導
    台東縣政府舉辦永續旅遊成果展，同時也為明年國旅補助方案鋪路。（記者劉人瑋攝）

    台東縣政府為推動永續旅遊、深化在地低碳轉型，辦理「2025台東永續觀光產業輔導計畫」，並於今日舉辦成果展記者會，展現今年輔導30家業者永續轉型成果。

    縣長饒慶鈴表示，台東的永續旅遊不是一個短期計畫，而是一條要與業者、社區、旅客一起走下去的路，縣府鼓勵業者設計慢旅遊程、增加綠色採購或建置節能低碳設備，讓台東的觀光旅遊結合環保、公益發展得更長遠穩健。

    饒慶鈴說，縣府和「食、宿、遊、購」四大領域業者合作，30家示範點包括20家旅宿及4家遊程、4家餐飲、1家文創業者、1家伴手禮業者，除開設7天工作坊共學課程，輔導團隊也依個別業者情況提供永續認證、碳足跡計算與盤查、環境永續設備升級與綠色行銷等規劃與建議；今年共上架11條台東慢旅主題遊程、開發臺東慢旅品牌識別及7家業者提出GTS綠色旅行標章、GDG綠色餐飲指南等國際認證申請。

    台東縣政府舉辦永續旅遊成果展，同時也為明年國旅補助方案鋪路。（記者劉人瑋攝）

