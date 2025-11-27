為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    迎接2026跨年晚會 劍湖山搶先公布10分10秒煙火亮點與縣府拚場搶人

    2025/11/27 11:46 記者黃淑莉／雲林報導
    劍湖山世界迎接2026跨年晚會，將施放10分10秒煙火，象徵十全十美迎接新年。（記者黃淑莉攝）

    劍湖山世界迎接2026跨年晚會，將施放10分10秒煙火，象徵十全十美迎接新年。（記者黃淑莉攝）

    12月31日迎接2026年跨年晚會雲林縣府及劍湖山世界拚場，縣府在虎尾高鐵特定區縣立田徑場舉辦，強調超過10組藝人表演、7000發煙火；劍湖山世界跨年晚會今年第19年辦理，有21組藝人接力演出及摩天輪煙火秀有10分10秒。

    劍湖山世界今（27）日召開迎接2026跨年晚會記者會，公布晚會卡司、高空煙火等亮點，總經理曾慶欑指出，今年有3個亮點，第一是亞洲唯一的「摩天輪主體」施放煙火，有長達 1000公尺的舞擺環山煙火及炫彩摩天輪雷射燈光秀」，總長10分10秒，象徵十全十美。

    第二是有21組藝輪番演出還有職棒啦啦隊員丹、安娜、潔潔以及舞蹈名師藍波老師也將親臨現場；第三是首度結合K-POP排舞大賽，總決賽就在晚會主舞台舉行，讓大家一起熱舞。

    雲林縣府睽違12年再次舉辦跨年晚會， 12月31日下午6點到1月1日凌晨12點半，長達6.5小時，有超過10組藝人接棒演出，包括羅志祥、周湯豪、艾怡良、舞思愛等人，還有超過7000發煙火與大家一起迎接2026年。

    劍湖山世界跨年晚會摩天輪煙火模擬畫面曝光。（劍湖山世界提供）

    劍湖山世界跨年晚會摩天輪煙火模擬畫面曝光。（劍湖山世界提供）

    劍湖山世界跨年晚會摩天輪煙火模擬畫面曝光。（劍湖山世界提供）

    劍湖山世界跨年晚會摩天輪煙火模擬畫面曝光。（劍湖山世界提供）

