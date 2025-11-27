為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    芭樂一顆80元！產地農民看到這一幕 拳頭都硬了

    2025/11/27 11:57 記者顏宏駿／彰化報導
    芭樂田出現一部電動二輪車，讓芭樂農提高警覺，立即報警。（民眾提供）

    11月以來芭樂價格頻創新高，全國各大果菜批發市場頻頻拍賣出每公斤100元天價，市面上平均1顆芭樂要價約7、80元，但產地農民卻「看得到，吃不到」，因為採不到芭樂，更慘的是產區頻傳「芭樂失竊案」，讓農民防不勝防。

    現在社頭鄉芭樂農結合警方展開「抓賊總動員」，田間一有「風吹草動」就讓農民繃緊神經。26日社石路一處芭樂園發現一部電動二輪車，上面放著一瓶維士比，旁邊有一個電子磅秤，農民看到這畫面「拳頭都硬了」，鄰里廣播叫大家回田間清點芭樂，結果並沒有人失竊，讓農民鬆一口氣，但警方說，面對「芭樂賊」這樣做就對了，大家提高警覺，遇失竊或線索，立即報案。

    芭樂進入11月創史上最高價，目前拍賣價格來到每公斤近80元，但產區出現「芭樂賊」，竊賊作案方式大都「打遊擊」，動作迅速，一個芭樂園拔一些，農民自覺損失不大都未報案，以致竊賊越來越囂張。近來警方加強巡邏，農民也展開「抓賊總動員」。

    警方表示，農民遇到芭樂被偷，不管多少，應立即報案，警方可以調閱監視器，透過作案時間、地點，鎖定作案者的車牌，也可以藉由偷竊熱點，加強巡邏，預防類似情況再發生。

