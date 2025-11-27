重溫「賽德克．巴萊」電影場景 台中雪山坑登山步道完工

雪山坑登山步道今年10月完工，全長2.4公里。（記者歐素美攝）

台中市觀光旅遊局斥資近5千萬元興建雪山坑登山步道，1、2期工程日前完工，全程2.4公里，分成大環跟小環，吸引遊客到訪。

台中市長盧秀燕和平專案，今天到雪山坑登山步道視察。盧秀燕表示，希望山林之美被民眾看見，市府在和平區建置吊橋及步道，方便民眾通行及遊客遊玩，目前台中市共68條登山步道，市府在和平區建置環山獵人步道、埋伏坪步道及雪山坑登山步道，陸續於今年10月完成，共斥資1.6億元。

盧秀燕說，步道工程，主要採減法工程，儘量不打擾山林，與原有地形地貌相似，另外，維修及原民化很重要，以保持原鄉風貌，再來就是行銷，以兼顧產業經濟，感謝地方頭目等協助。

觀旅局長陳美秀簡報指出，雪山坑登山步道當初是依據地方原民常行走的獵徑等建置，因為地方希望能夠認養，市府也樂觀其成。

和平區市議員古秀英表示，雪山坑登山步道全長2.4公里，屬於休閒級，附近還有沒有開發的櫸木林，還有電影「賽德克．巴萊」場景的山蘇林，媲美瑞士的美景，希望大家都能來體驗。

雪山坑登山步道附近的巨人之手景點。（記者歐素美攝）

