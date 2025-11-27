為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    更多機會！今年地方特考、離島特考增列需用名額567名

    2025/11/27 11:53 記者林曉雲／台北報導
    考試院院會今日通過，今年地方特考、離島特考增列需用名額567名。（圖由考試院提供）

    考試院院會今日通過，今年地方特考、離島特考增列需用名額567名。（圖由考試院提供）

    更多機會！考試院院會今（27）日通過，今（2025）年特種考試地方政府公務人員及離島地區公務人員考試增列需用名額567名，以因應用人機關業務需要，合計2項考試需用名額為2326名，預計今年12月6日至8日舉行考試。

    考試院說明，該2項考試原提報需用名額1759名，為因應用人機關新增之用人需求，提報增列需用名額567名，其中地方特考557名（三等考試342名、四等考試215名），離島特考10名（三等考試5名、四等考試5名），連同原公告需用名額，合計該2項考試需用名額為2326名，其中地方特考2289名（三等考試1399名、四等考試890名），離島特考37名（三等考試18名、四等考試19名）。

    考試院表示，該2項考試預訂於今年12月6日至8日舉行，關於各類科增列需用名額情形，可至考選部全球資訊網查詢（https://wwwc.moex.gov.tw/main/exam/wFrmExamDetail.aspx?c=114190）。

