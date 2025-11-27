為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    立院三讀光電設置加嚴環評 專家：問題根源是缺乏國土治理

    2025/11/27 11:51 記者黃宜靜／台北報導
    今年11月14日立法院三讀通過修正「環境影響評估法」、「發展觀光條例」、「地質法」部分條文，加嚴規範太陽能光電設置；示意圖。（資料照）

    今年11月14日立法院三讀通過修正「環境影響評估法」、「發展觀光條例」、「地質法」部分條文，加嚴規範太陽能光電設置；示意圖。（資料照）

    今年11月14日立法院三讀通過修正「環境影響評估法」、「發展觀光條例」、「地質法」部分條文，加嚴規範太陽能光電設置。對此，台灣科技媒體中心邀請專家學者解析此次修法意見，其中專家表示，光電問題根源是缺乏國土治理架構與土地適宜性規畫，而非環評制度不足。

    經濟部能源署副署長吳志偉指出，我國為出口導向國家，半導體供應鏈為重要經濟支柱，國際客戶視「綠電使用為合作必要條件」，此次光電環評修法恐影響企業履行減碳承諾等，致國際大廠降低長期投資意願，將與環境部共同研議相關配套措施，完善把關機制，以符合產業實務及社會期待。

    吳志偉續指，未來將加強屋頂型政策誘因，增加屋頂型設置量來降低衝擊，並增加離岸風力，補注再生能源整體設置量。

    清華大學科技法律研究所教授高銘志表示，在此次修法前，太陽光電發展早已停滯，此次修法強化環評的範圍。經濟部並未盤點目前已開發的15.099GW（至2025年9月），以及申請設置中的光電設施，架設地點位於此次修法範圍的比例，也無提供更多評估光電發展會受修法影響資料佐證，因此難以證明此次修法會重創未來太陽光電發展。同時，若需強制環評，也未必會重創再生能源發展。

    高銘志表示，與其說問題是出在環評，倒不如說，真正的問題根源在開發用地取得。國外長年來加速再生能源開發的方式，多以再生能源加速區（renewable acceleration areas）搭配策略環評（strategic environmental assessment），讓個別開發案，除便利開發商取得用地，甚至可因已事先有策略環評，所以在個案環評上可獲得加速或豁免；但台灣則欠缺太陽光電政策環評的思考，以及事先作環境調查、與在地居民溝通減少爭議，也導致開發商的開發困境。

    彰化師範大學地理學系教授王素芬表示，此次修法在程序面缺乏充分論證與社會溝通，未能符合程序正義；但在實質面也沒有釐清問題根源：此次衝突主因為缺乏國土治理架構與土地適宜性規畫，而非環評制度本身不足。

    王素芬解釋，環評本質上屬個案工具，適用於評估單一開發案直接與局部影響；然此次修法實則將環評制度，推向國土法暫緩實施後，所需的替代治理工具，要求其處理跨尺度、跨議題的空間治理問題，包括生態連續性、累積性衝擊、土地利用結構、與能源設置的空間正義等，因此未來可能面臨環評量能不足、品質下降、審查耗時成本上升等問題，延宕綠能目標與淨零轉型時程。

