營養午餐專法名稱出爐 以國中小為主、顧及高中生自主性高

立法院教育及文化委員會今（27）日審查各政黨立委提出的學校午餐專法等35案版本，行政院版本尚未完成送入，朝野立委皆認為訂定專法很重要，但多名綠委認為藍白惡修財劃法會造成影響，藍委則認為在財劃法之前即在討論專法，財劃法卡關恐是最大變數，委員會目前以教育部送入政院草案版本為依據進行逐條審查中，共識通過專法名稱為「學校午餐及飲食教育條例」，刪掉「高級中等以下」，以國中小為主，顧及高中生自主性高、不太吃營養午餐的現實。

教育部長鄭英耀在委員會中說明，「營養午餐專法」雖仍在行政院與地方政府之間協商中，但從2019年起強化現行「學校衛生法」規範，在地食材使用率已近99%，廚房設置補助、弱勢學生午餐補助以及三章一Q國產食材補助等，由行政院74億元專款支應，教育部不敢怠惰，在地食材與國產肉品在學校午餐的使用已有明顯成效。

鄭英耀指出，自2019年起依「學校衛生法」逐步強化規範，學校午餐在地食材使用率已由原本不到8成，提升至98.98%；國產豬肉更已達到100%使用，這些成果來自於教育部國教署長彭富源帶領團隊及立委們的共同努力。

鄭英耀表示，目前全國已有10個縣市提供中小學生免費午餐，但各縣市財力差距大，營養師、廚工與午餐秘書等人力配置也不一致，使得全國統一標準面臨挑戰，另，高中階段自主性高，部分學校採行「一校兩制」，因此草案保留彈性，交由學校與學生協調。

鄭英耀表示，教育部去年11月送草案入行政院，中小學屬於地方政府權責，行政院希望能與地方再溝通、建立共識，教育部和大家的目標一致，就是要讓全國學生吃得健康、新鮮、安全，並落實食農教育。

立委范雲表示，從上屆立委任內開始大力推動學校供餐專法化，除了營養師比例外，強調飲食教育的重要性，並主張應將惜食與剩食管理明文納入，也召集「為下一代而戰連線」從這屆開始，將學校午餐法列為優先法案推動。

立委陳培瑜表示，她最關注的是透過日常飲食的建構和累積，建立對於土地文化的認同、健康身心的關注、在地食材的運用，台灣的外食非常豐富多元便利，因此更想透過營養午餐選用的食材、料理的方式所展現的台灣日常，成為學子的記憶，讓食材、料理人、共食時光、營養課程都成為學校營養午餐時間中不可或缺的部分。

立委蔡易餘表示，食農教育帶有豐富的意涵，例如冬季台灣盛產鱸魚，立委林月琴版本也有寫到食農教育，希望開宗明義寫入食農教育。

