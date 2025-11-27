為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    綠捷G12-G14車站周邊土地開發案 遭批剷除百年人文地理

    2025/11/27 11:31 記者謝武雄／桃園報導
    「綠捷農地守護聯盟」於上午10點前往市府前廣場陳情，呼籲市長張善政退回該案重新檢討內容，最後遞交陳情書，由都市發展局都市計畫科長賴芳美代表接受。（記者謝武雄攝）

    「綠捷農地守護聯盟」於上午10點前往市府前廣場陳情，呼籲市長張善政退回該案重新檢討內容，最後遞交陳情書，由都市發展局都市計畫科長賴芳美代表接受。（記者謝武雄攝）

    桃園市政府於9月11日起進行「桃園捷運綠線G12、G13和G14車站周邊土地開發公開展覽作業」，也分別在蘆竹、桃園區公所舉辦公展說明會，雖然開發規模347公頃較最初的674公頃縮減許多，但「綠捷農地守護聯盟」仍不滿大規模開發，今天上午10點前往府前廣場陳情，認為如此大規模區段徵收，重新網格化農地與聚落，將百年人文地理完全鏟除，使世居居民流離失所。

    「綠捷農地守護聯盟」陳情行動包括桃園綠捷G12-G14農地守護聯盟、台灣反迫遷連線、台灣人權促進會將近50位民眾到場，以行動劇諷刺市府把都市計畫當兒戲，呼籲市長張善政退回該案，檢討相關失當，重新設計都巿計畫內容，最後遞交陳情書，由都市發展局都市計畫科長賴芳美代表接受。

    發言人田奇峰表示，「桃園捷運綠線G12、G13和G14車站周邊土地開發案」是為了明年底綠捷第一階段通車而匆促推出，扭曲TOD、15分鐘城市等國際理念，更是假公共利益包裝的「農地煉金術」。

    都發局回應，綠線捷運位於中正北路有三個車站均為農業區，該區位於南崁、大竹及桃園藝文特區之間，未來必須透過都市計畫區段徵收手段開發，全案尚在都計審查階段，審定後還有區段徵收計畫審議，全案已完成公展、公開說明會，都發局將持續蒐集在地民眾意見，各公民或各團體對計畫案如有任何意見，可以書面方式向桃園市政府、桃園區公所或蘆竹區公所提出。

    「綠捷農地守護聯盟」於上午10點前往市府前廣場陳情，呼籲市長張善政退回該案重新檢討內容。（記者謝武雄攝）

    「綠捷農地守護聯盟」於上午10點前往市府前廣場陳情，呼籲市長張善政退回該案重新檢討內容。（記者謝武雄攝）

