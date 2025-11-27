為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    你喝的牛奶「2024/2008」代表什麼？藏在包裝上的小巧思

    2025/11/27 14:43 即時新聞／綜合報導
    包裝印有「2024／2008」的神祕年份組合，暗藏品牌小巧思。（圖翻攝自@micmichellechelle/threads）

    包裝印有「2024／2008」的神祕年份組合，暗藏品牌小巧思。（圖翻攝自@micmichellechelle/threads）

    在便利商店架上，常見牛奶、巧克力牛奶與咖啡牛奶包裝上印著一串類似「2024／2008」的年份數字，許多人以為是有效期限或製造日期，日前，一名網友在社群平台發問：「這兩個年份到底代表什麼？」此貼文一出，引萬名網友瀏覽，也讓品牌包裝中的數字密碼受到關注。

    根據《網路溫度計DailyView》 報導，這組格式其實是統一集團多年使用的小巧思，一個代表產品最新上市年份，另一個則是標示品牌誕生年。

    以統一集團旗下的瑞穗牛奶為例，若包裝上寫「2024／2008」，即表示該款巧克力牛奶在2024年改版上市，而2008則是這個品牌問世的年份。這樣的標示方式既彰顯品牌傳承，也方便消費者分辨版本變更。

    除了年份密碼，貼文中還有網友分享包裝設計上的另一項小亮點，有些飲品包裝的標示字樣中，「咖啡」兩字或「木瓜牛奶」品牌名可能共用某些筆畫，導致咖啡與巧克力口味外觀混淆，曾造成不少民眾拿錯商品，引發趣味與吐槽。

    此話題一出，不少人留言表示「長知識了」、「每次買牛奶都只看保存期限，根本沒注意那串數字」，也有人認為這樣的設計巧思富有品牌文化感。對於消費者而言，了解這種包裝密碼，有助於辨別牛奶的版本與配方是否更新，也更清楚自己買的是不是最新版本。

    隨著產品包裝越趨多樣與年輕化，這類「包裝暗碼」也越來越受到關注，對消費者來說，不妨留意這些細節，下一次在架上看到「2024／2008」這樣的年份，可能意味著這瓶牛奶不只是普通的飲品，而是一段從誕生到傳承的故事。

    在 Threads 查看

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播