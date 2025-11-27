你喝的牛奶「2024/2008」代表什麼？藏在包裝上的小巧思

包裝印有「2024／2008」的神祕年份組合，暗藏品牌小巧思。（圖翻攝自@micmichellechelle/threads）

在便利商店架上，常見牛奶、巧克力牛奶與咖啡牛奶包裝上印著一串類似「2024／2008」的年份數字，許多人以為是有效期限或製造日期，日前，一名網友在社群平台發問：「這兩個年份到底代表什麼？」此貼文一出，引萬名網友瀏覽，也讓品牌包裝中的數字密碼受到關注。

根據《網路溫度計DailyView》 報導，這組格式其實是統一集團多年使用的小巧思，一個代表產品最新上市年份，另一個則是標示品牌誕生年。

以統一集團旗下的瑞穗牛奶為例，若包裝上寫「2024／2008」，即表示該款巧克力牛奶在2024年改版上市，而2008則是這個品牌問世的年份。這樣的標示方式既彰顯品牌傳承，也方便消費者分辨版本變更。

除了年份密碼，貼文中還有網友分享包裝設計上的另一項小亮點，有些飲品包裝的標示字樣中，「咖啡」兩字或「木瓜牛奶」品牌名可能共用某些筆畫，導致咖啡與巧克力口味外觀混淆，曾造成不少民眾拿錯商品，引發趣味與吐槽。

此話題一出，不少人留言表示「長知識了」、「每次買牛奶都只看保存期限，根本沒注意那串數字」，也有人認為這樣的設計巧思富有品牌文化感。對於消費者而言，了解這種包裝密碼，有助於辨別牛奶的版本與配方是否更新，也更清楚自己買的是不是最新版本。

隨著產品包裝越趨多樣與年輕化，這類「包裝暗碼」也越來越受到關注，對消費者來說，不妨留意這些細節，下一次在架上看到「2024／2008」這樣的年份，可能意味著這瓶牛奶不只是普通的飲品，而是一段從誕生到傳承的故事。

