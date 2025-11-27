基隆暖暖興隆街落石不斷 明年1月上旬有條件單線通車

基隆暖暖區興隆街邊坡坍塌，市府與相關單位今天會勘，地方人士希望早日通車。（記者盧賢秀攝）

基隆暖暖區興隆街今年11月7日發生邊坡土石坍塌，緊急清除落石後陸續仍有土石滾落，上方還有顆12公尺高巨石有落下危險，至今仍封路，砂石車等大型車繞行瑞芳禁行大車路段，影響學生安全，罵聲連連，市府工務處與相關單位今天勘查，封路是為安全考量，下週進場復建，預計明年1月上旬有條件開放單向通車。

市府工務處、暖暖區公所、議員連恩典、林旻勳、陳冠羽和基隆過港里長陳清池、新北市瑞芳區吉安里長謝永昌和吉慶里簡惠麗等人都來會勘。

瑞芳區里長指封路期間，大車都繞行禁止貨車通行橋樑和路線，里民和學生安全受威脅，里長都被罵翻了。但基隆議員和里長表示，很多暖暖和瑞芳民眾抱怨，希望盡速通車，但仍有新的落石，還是要安全為重。

工務處副處長洪延良表示，邊坡陸續有落石，最大的有直徑90公分，透過起重機吊掛人員上去觀察，邊坡陡峭，石塊掉落、彈跳方向與範圍很難預測，通行真的會有安全疑慮。

洪延良說，市府下週進場復建，設置約50公尺、高約12公尺型鋼柵欄，架設被動式防落石網，阻邊坡落石、枯木或樹枝掉落砸傷通行人車，做好通行安全的防護措施，預計明年1月上旬有條件開放單線雙向通車。

目前邊坡上方有顆12公尺高的巨石，工務處表示將先做好鋼柵欄防護措施，再做巨石錨定。

市府工務處副處長洪延良說明邊坡還陸續有落石通車有安全疑慮。（記者盧賢秀攝）

基隆暖暖興隆街邊坡上方還有巨石，有安全顧慮。（記者盧賢秀攝）

基隆暖暖興隆街邊坡持續有落石。（記者盧賢秀攝）

