    首頁 > 生活

    全國首座！高雄橋頭再生水廠榮獲金安獎

    2025/11/27 10:44 記者陳文嬋／高雄報導
    橋頭再生水廠榮獲勞動部金安獎。（市府提供）

    高雄市水利局打造橋頭再生水廠，職安管理優於法定標準，熱傷害風險主動示警，並導入創新科技，以BIM建築技術結合AR實境，虛實整合精準施工更安全，奪下勞動部金安獎，成為全國首座再生水廠榮獲此殊榮。

    勞動部舉辦「第19屆優良工程金安獎頒獎典禮」，由高雄市水利局主辦「橋頭再生水廠興建移轉營運案」榮獲民間工程組優等，成為全國首座再生水廠榮獲金安獎，除了肯定工程建設外，更為高雄成為永續發展與安全宜居城市奠定基石。

    工程包括新建再生水廠、擴建污水廠及施作取水設施等，從工程設計、施工至後續營運移轉，全面落實安全衛生管理，並導入創新科技，利用建築資訊模型（BIM）結合擴充實境（AR），呈現施工現場虛實整合，即時預警潛在風險，提升巡查與應變效率。

    水利局推行健康檢查頻率與多元項目優於法定標準，針對熱傷害風險發布主動示警功能，並現場設置通風遮陽休息區，採用多項科技職安措施，如工區架設AI行人偵測系統，靠近施工機具作業範圍，提醒人員保持安全距離，全力守護勞工健康與安全；智慧辨識門禁系統，採取人臉辨識技術，即時掌握進出紀錄，強化現場控管與人員識別，有效提升安全防護。

    此外，工程全面導入ISO45001:2018台灣職業安全衛生管理系統，規劃完善安全衛生管理制度，搭配安衛防護設施與緊急應變演練，落實每日安全巡環，確保承攬商嚴守安全紀律，打造高效率且安全工作環境。

    工區架設AI行人偵測系統，靠近施工機具作業範圍，提醒人員保持安全距離。（市府提供）

    職安宣導。（市府提供）

    橋頭再生水廠榮獲勞動部金安獎。（市府提供）

    橋頭再生水廠榮獲勞動部金安獎。（市府提供）

    橋頭再生水廠榮獲勞動部金安獎。（記者陳文嬋攝）

