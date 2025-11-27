為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台紐互惠里程碑！紐西蘭旅客來台可自動通關

    2025/11/27 10:38 記者王冠仁／台北報導
    紐西蘭旅客往後來台可使用自動通關查驗系統。（記者王冠仁翻攝）

    紐西蘭旅客往後來台可使用自動通關查驗系統。（記者王冠仁翻攝）

    紐西蘭政府10月13日宣布，台灣旅客持晶片護照在紐西蘭出入境可使用該國自動查驗通關系統（eGate）；移民署今天（11月27日）也宣布，29日起，紐西蘭旅客來台，也可以使用我方自動查驗通關系統，台紐互惠正式邁入下一個里程碑。

    移民署說，台灣主要國際機場、港口共設有121座自動通關系統，供國內外旅客使用，紐西蘭旅客只要持有晶片護照且效期6個月以上，並年滿12歲且身高120公分以上的旅客，即可免費註冊使用自動通關系統。此外，台灣自今年10月1日起，全面改用線上填寫入境登記表，紐籍旅客於來台前完成入境資料填報，搭配自動通關，在抵台第一步就能感受到高效友善的服務。

    移民署長林宏恩表示，政府積極推動智慧邊境服務，以科技創新提升國門形象與旅客體驗，台紐互惠使用自動通關，代表雙邊人民未來往來將更加便利緊密，促進觀光、商務及教育等多面向交流。移民署未來將持續拓展與更多國家的互惠機制，讓外籍旅客感受到「來台灣就像回家一樣便利」。

    移民署指出，29日移民署與高雄市政府合作於高雄駁二藝術特區舉辦移民節活動，屆時內政部長劉世芳將宣布正式開放紐西蘭旅客使用台灣自動通關，同時也會邀請紐西蘭商工辦事處代表等官員一同參加啟用典禮。

    熱門推播