楠梓半導體園區湧人車 高雄大學特區周邊道路改善

楠梓區藍田路完成改善。（道工處提供）

楠梓園區與楠梓產業園區半導體產業持續發展，大批人車陸續湧入；高市工務局近期完成藍田路及高雄大學特區多條道路路面翻新，改善面積逾8萬平方公尺。

工務局說明，楠梓區藍田路是連結在地下鹽田、援中港社區及高雄大學特區的重要道路，周邊涵蓋藍田公園生活圈，近年因楠梓產業園區半導體業蓬勃發展，人車流量大幅增加。

工務局道工處為提升用路品質，近期完成藍田路及高大特區多條道路的路面翻新工程，改善面積合計超過8萬平方公尺，總經費約2650萬元。

道工處說明，藍田路東接益群橋，西通台17線德中路，沿途有全台最大藍田公園鹽田主題遊戲場、知名量販店、各式連鎖餐飲業，周邊則有援中棒球場、楠梓足球場及不少中小學，民生機能通達。

這次工程以藍田路為首，擴大改善區域周邊通行道路，包含大學東、西路、大學6、10、20、33、56、58街以及德中路等，並配合交通局建議重新調整標線配置，提供更平順安全的通行環境。

除刨鋪翻新藍田路及周邊道路，同步改善標線設計，如調整車道配置增設左轉專用車道、增繪道路邊線、黃色網狀線、機慢車停等區、路口行車導引線、分流指向線等，亦取消不符現況使用需求之標線，增進行車順暢度，亦兼顧不同用路族群，有效改善地方交通運輸效率。

楠梓高大特區道路翻新，圖為大學10街（大學東路口至大學7街）。（道工處提供）

楠梓高大特區道路翻新，圖為大學東路（藍田路至大學50街）。（道工處提供）

