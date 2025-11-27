為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    秋冬進補正逢時 澎湖業者一口氣推出3種精力湯搶攻老饕的胃

    2025/11/27 09:43 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖限定菜豆干羊肉爐，充滿濃厚澎湖色彩。（記者劉禹慶攝）

    時序進入秋冬東北季風起，寒風刺骨的冷空氣籠罩，讓人想要喝口熱湯暖暖身子。澎湖知名海鮮餐廳特別推出「澎湖限定菜豆干羊肉爐」、「砂鍋魚頭火鍋」、「海陸鱉雞大補湯」3種不同精力湯，任由消費者依口感及喜愛度自由選擇，搶攻老饕的胃，甫一推出上市就高朋滿座，不少是慕名而來參加活動的台灣遊客。

    業者表示，店內所使用的菜豆干皆選自澎湖在地種植加工製作，口感扎實、帶有濃郁豆香，與帶皮羊肉一同熬煮後，湯頭呈現微甘、清香而不膩。餐廳在料理過程中加入多種材料，並以慢火長時間熬煮，使得羊肉軟嫩、湯頭層次更為豐富，入口後散發淡淡豆香與羊肉香氣，讓不少民眾直呼「沒想過菜豆干跟羊肉這麼搭」，連澎湖本地人都被這獨特口感征服。

    一名澎湖顧客表示，小時候家中桌上菜餚，常見菜豆干，吃到都有點怕。第一次看到把它放進羊肉爐中，原本還有些擔心味道不合，但實際品嚐後驚艷不已，直說「一吃就停不下來」。也有前往消費的遊客表示，此道料理十分有澎湖特色，既溫暖又具在地風味，很適合冬季旅遊時與家人朋友共享。

    餐廳指出，推出這道限定料理外，還有砂鍋魚頭火鍋及中藥鱉雞湯鍋，希望能在冬季帶給遊客更多澎湖味的選擇，也期盼透過創意料理讓更多人認識澎湖食材的多樣性。隨著冬季到來，澎湖縣政府大力推動秋冬遊澎湖消費券活動，店家也預期將帶動一波暖心澎湖美食風潮。

    砂鍋魚頭湯適合澎湖人味蕾，魚肉及配料都是上乘貨色。（記者劉禹慶攝）

