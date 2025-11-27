為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    元旦何處去？來鹿港升旗健行 逛老街有機會拿質感手提袋

    2025/11/27 09:44 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣2026年元旦，只要報名參加並完成指定任務就有機會拿到質感手提袋與國旗方巾。（彰化縣政府提供）

    彰化縣2026年元旦，只要報名參加並完成指定任務就有機會拿到質感手提袋與國旗方巾。（彰化縣政府提供）

    把元旦升旗加碼變成健行小旅遊！彰化縣2026年元旦將在鹿港鎮登場，今年同步辦理健行逛老街活動，完成指定任務，就有機會拿到質感手提袋、限量國旗方巾與摸彩券，原訂2000個名額已秒殺，將加碼網路與現場各1000個名額！

    社會處表示，2026年元旦升旗將於上午8點在鹿港鎮立體育場登場，現場也有公益攤位，只要報名成功，就可領取小國旗、闖關卡與踩街券。詢問度最高的質感手提袋，要集10點闖關卡兌換，民眾可在公益攤位購買或是互動，就可集點。

    社會處指出，升旗活動後參加健行踩街，踩街券只要集點蓋章就可兌換限量的「國旗方巾」1個及「摸彩券」1張，摸彩大獎有電視機與腳踏車等好禮。

    而2025年與2026年的元旦升旗都選在鹿港，社會處指出，考量到今年雙十健行在彰化體育場，由於雙十節與元旦相隔不遠，加上升旗典禮必須兼顧原有場地需有旗桿的設施，因此，2026年元旦升旗健行才會選在鹿港舉辦。

    彰化縣2026年元旦將在鹿港鎮登場，同步規劃健行踩街小旅遊。（彰化縣政府提供）

    彰化縣2026年元旦將在鹿港鎮登場，同步規劃健行踩街小旅遊。（彰化縣政府提供）

    彰化縣2026年元旦將在鹿港鎮登場，還可順逛老街。（彰化縣政府提供）

    彰化縣2026年元旦將在鹿港鎮登場，還可順逛老街。（彰化縣政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播