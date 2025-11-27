中埔「秋之盛典」11/29登場 金曲藝人張秀卿、台語歌手陳孟賢助陣

立委蔡易餘（中）、中埔鄉長李碧雲（左）、中埔鄉農會總幹事李甯潔（右）為「秋之盛典」活動宣傳。（中埔鄉公所提供）

中埔鄉公所攜手中埔鄉農會11月29日下午1點，共同舉辦「秋之盛典2025Have Fun」水資源暨農民節活動，在中埔鄉水資源保護區獨角仙農場舉行，除了有親子闖關、摸彩活動，卡通「救援小英雄」主角波力、羅伊將到場與民眾同歡，晚間6到9點，由金曲歌后張秀卿、台語歌手陳孟賢等人輪番登台表演，讓民眾在秋冬之際，感受中埔魅力。

中埔鄉長李碧雲、中埔鄉農會總幹事李甯潔、立委蔡易餘近日為活動拍照宣傳。

李碧雲說，今年7月丹娜絲颱風侵襲，讓中埔鄉民、農民生活及經濟上都受影響，今年的秋之盛典，更想讓大眾重視水資源、水循環、極端氣候3者之間的重要性。

李碧雲說，公所與農會除規劃針對鄉內五、六年級學童設計免費體驗的HaveFun水資源小旅行，還有開放全國小孩報名的秋日野趣小旅行，此外，主會場規劃多項親子活動，都可現場報名，參加珍惜水資源闖關活動，還贈送環保多功能水壺袋等禮品。

李甯潔說，農會舉辦的秋日野趣小旅行，一經臉書公布，報名秒殺額滿，後來又加開40個名額依然秒殺，只好向民眾說抱歉、明年再相逢；「草原市集」下午1點展開，晚上5點舉辦農民節表揚活動。

中埔鄉公所表示，晚間6到9點壓軸登場的晚會，由「鬧著玩」主持人顏永烈、「綜藝一級棒」李子森、杜忻恬主持，張秀卿、陳孟賢、金曲歌王黃文星等人帶來精彩表演；完成任務可獲得摸彩券，有機會抽中iPhone、知名飯店住宿券等大獎，不限中埔鄉民，民眾免費入場。

停車部分，規劃自中埔村往石硦村活動會場方向，沿135縣道設有7處汽車停車場、1處機車停車場及5處接駁站，請民眾配合交通人員指揮停車，另有7輛接駁車從早上9點至晚上9點，不間斷循環式接駁，歡迎大眾多多利用。

中埔鄉長李碧雲（左）、中埔鄉農會總幹事李潔甯（右）舉辦活動，宣導水資源、氣候變遷重要性。（中埔鄉公所提供）

金曲歌后張秀卿、歌王黃文星將登台表演。（中埔鄉公所提供）

活動主會場與停車場地圖。（中埔鄉公所提供）

