    首頁 > 生活

    高雄梓官區信義路近台17線側溝完工 改善地方積淹水

    2025/11/27 09:25 記者陳文嬋／高雄報導
    高雄梓官區信義路近台17線側溝完工。（市府提供）

    高雄梓官區信義路近台17線側溝完工。（市府提供）

    高雄市梓官區信義路近台17線段，每逢豪雨期間容易積淹水，水利局自籌經費450萬元，新設150公尺單側側溝，將周邊農田排水及地表逕流，導引至雨水下水道系統，改善地方積淹水問題。

    梓官區信義路1巷路口段近台17線，為通往梓官區納骨塔主要道路，每逢豪雨期間容易排水不及，導致路面容易產生積淹水，造成人車通行不便，水利局檢討道路僅依賴陰井收水，集水設施未盡完善，無法發揮既有箱涵排水功能。

    水利局自籌經費450萬元，於信義路1巷路口段近台17線，新設平均0.8公尺寬、0.9公尺深側溝，總長度約150公尺，將道路周邊農田區排水及地表逕流，藉由新設側溝收集後，導引至雨水下水道系統，以改善上游排水系統效能不佳情形。

    水利局說明，期間歷經管線遷移，感謝地方居民體諒與配合，整體工程目前已完工，並將周邊排水改善路段，進行全路幅路面刨鋪作業，提供民眾良好行車環境，提升居住生活品質，未來將持續檢討，推動各項排水改善，提升梓官區排水防洪標準。

    高雄梓官區信義路近台17線側溝完工。（市府提供）

    高雄梓官區信義路近台17線側溝完工。（市府提供）

