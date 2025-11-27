為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    路遇到落單未斷奶小貓怎麼辦？新北動保籲勿急著帶走

    2025/11/27 09:34 記者黃子暘／新北報導
    新北市動物保護防疫處日前接獲新莊區集賢里長楊祐全通報表示，里民撿到5隻小貓托他照顧。（新北市動保處提供）

    新北市動物保護防疫處日前接獲新莊區集賢里長楊祐全通報表示，里民撿到5隻小貓托他照顧。（新北市動保處提供）

    撿到未斷奶的小貓怎麼辦？新北市動物保護防疫處日前接獲新莊區集賢里長楊祐全通報表示，里民撿到5隻小貓托他照顧。動保處長楊淑方表示，動保人員第一時間請楊祐全先給予小貓適當遮蔽確保安全，後來貓媽媽回來叼走寶寶們；提醒民眾，街頭上看到小貓，可能是小貓想找外出覓食的母貓而自行跑出，先別急著帶走，如必須將牠們移至安全位置，請使用手套或毛巾，避免氣味殘留。

    楊祐全說，里民送交5隻小貓，但他也沒有照顧小貓的經驗，因此致電動保處求助，所幸動保處提供正確指示，請他將小貓放回原處，而她也在社群媒體刊登消息，如貓媽媽沒有回來，將開放民眾認養，所幸最終貓咪一家重新團圓。

    八里動物之家獸醫師黃勁達表示，熱心民眾看到路邊小貓多會認為需要救援，便徒手將牠們抓起送往安置場所，但小貓離開貓媽媽存活不易，且貓媽媽可能因為小貓身上人類的氣味產生警戒，不再哺餵孩子，因此正確作法不要隨意移動小貓，如必須將牠們移置安全的位置，請使用手套或是毛巾，避免氣味殘留。

    動保處補充，認養小貓需為小貓留意保暖，天冷、溫差大時，要額外加個保溫燈或毯子，餵食原則為少量多餐，約2至3小時餵一次，後續可視情況慢慢拉長餵食時間，另也要協助小貓大小便，可用沾濕的衛生紙輕輕擦拭小貓尿道及肛門，刺激牠們排尿及排便；如民眾發現有動物需要協助，可致電動保處（02-29596353）報案，盡量避免直接碰觸動物，以免造成自身或動物的傷害。

    動保處補充，認養小貓需為小貓留意保暖，天冷、溫差大時，要額外加個保溫燈或毯子。（新北市動保處提供）

    動保處補充，認養小貓需為小貓留意保暖，天冷、溫差大時，要額外加個保溫燈或毯子。（新北市動保處提供）

