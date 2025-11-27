花蓮光復有YouBike單車了！設10站點前30分免費

微笑單車公司在花蓮光復地區設置10處站點、投入150輛車，即日起至明年2月底前，享前30分鐘租借騎乘免費。（記者王錦義攝）

花蓮923光復洪災後造成許多民眾的交通工具被洪水沖走，微笑單車公司提出公益方案，在光復地區設置10處站點、投入150輛車，即日起至明年2月底前，享前30分鐘租借騎乘免費，協助當地居民就學、工作或日常通勤使用，也方便來自外地的志工、救災人員及遊客一同使用。

經營YouBike的微笑單車公司盼能方便民眾於車站、公所、學校、部落短程使用，已完成9處設站，縣府觀光處長余明勲指出，YouBike主動伸出援手讓重建看得見，9處租賃站包括台鐵光復站、中正光華街口、光復商工、中山路停車場、光復鄉立圖書館、大同活動中心、太巴塱部落之心、大馬太鞍活動中心、光復鄉民代表會，還有1處正在規畫。

微笑單車公司協理蘇聖雄說，得知花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖重大災害後，公司內部立即研議能夠實際協助地方的方式，決定提出公益捐設方案，以自身最擅長的公共自行車系統支持花蓮災後交通及生活機能恢復。為協助在地「新用戶」註冊使用，微笑單車也提供客服駐點服務，在花蓮縣政府災區復原重建中心或洽「YouBike東台灣粉絲團」。

縣府觀光處表示，每個站點按需求設有10、20、30個停車柱，台鐵光復站需求量大，會設置40個停車柱，前30分鐘免費，前4小時每30分鐘新台幣12元，4小時後採累進費率，使用悠遊卡或綁定手機APP付費。首波YouBike公共自行車公益方案預計持續至明年2月28日，會視施行狀況，向中央爭取經費延續或擴大至鄰近鄉鎮，結合觀光、文化及在地產業，帶動觀光與地方經濟。

