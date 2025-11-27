為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    花蓮光復有YouBike單車了！設10站點前30分免費

    2025/11/27 09:03 記者王錦義／花蓮報導
    微笑單車公司在花蓮光復地區設置10處站點、投入150輛車，即日起至明年2月底前，享前30分鐘租借騎乘免費。（記者王錦義攝）

    微笑單車公司在花蓮光復地區設置10處站點、投入150輛車，即日起至明年2月底前，享前30分鐘租借騎乘免費。（記者王錦義攝）

    花蓮923光復洪災後造成許多民眾的交通工具被洪水沖走，微笑單車公司提出公益方案，在光復地區設置10處站點、投入150輛車，即日起至明年2月底前，享前30分鐘租借騎乘免費，協助當地居民就學、工作或日常通勤使用，也方便來自外地的志工、救災人員及遊客一同使用。

    經營YouBike的微笑單車公司盼能方便民眾於車站、公所、學校、部落短程使用，已完成9處設站，縣府觀光處長余明勲指出，YouBike主動伸出援手讓重建看得見，9處租賃站包括台鐵光復站、中正光華街口、光復商工、中山路停車場、光復鄉立圖書館、大同活動中心、太巴塱部落之心、大馬太鞍活動中心、光復鄉民代表會，還有1處正在規畫。

    微笑單車公司協理蘇聖雄說，得知花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖重大災害後，公司內部立即研議能夠實際協助地方的方式，決定提出公益捐設方案，以自身最擅長的公共自行車系統支持花蓮災後交通及生活機能恢復。為協助在地「新用戶」註冊使用，微笑單車也提供客服駐點服務，在花蓮縣政府災區復原重建中心或洽「YouBike東台灣粉絲團」。

    縣府觀光處表示，每個站點按需求設有10、20、30個停車柱，台鐵光復站需求量大，會設置40個停車柱，前30分鐘免費，前4小時每30分鐘新台幣12元，4小時後採累進費率，使用悠遊卡或綁定手機APP付費。首波YouBike公共自行車公益方案預計持續至明年2月28日，會視施行狀況，向中央爭取經費延續或擴大至鄰近鄉鎮，結合觀光、文化及在地產業，帶動觀光與地方經濟。

    微笑單車公司在花蓮光復地區設置10處站點、投入150輛車，即日起至明年2月底前，享前30分鐘租借騎乘免費。（記者王錦義攝）

    微笑單車公司在花蓮光復地區設置10處站點、投入150輛車，即日起至明年2月底前，享前30分鐘租借騎乘免費。（記者王錦義攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播