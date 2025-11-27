為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    今明陰沉局部有雨 氣象粉專：週末氣溫回升、天氣好轉

    2025/11/27 10:39 即時新聞／綜合報導
    天氣風險指出，今、明天氣陰沉、局部地區有雨；週末季風減弱，氣溫回升且天氣好轉。（資料照）

    中央氣象署預報稱，今天（27日）北部、東半部、南部地區及中部山區降雨機率稍提高，其中桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。天氣粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，今、明（28日）東北季風影響，天氣陰沉、局部地區有雨；週末季風減弱，氣溫回升且天氣好轉。

    天氣風險分析師林孝儒今天在臉書貼文中表示，今天各地雲量偏多、天氣較陰沉，迎風北部至東北部有地形短暫陣雨，台東至恆春半島也有降雨影響，整體雨勢偏弱、累積不多。各地晨間感受持續偏冷，預測各地高溫21至24度，低溫約14至17度，中南部日夜溫差相對較大。

    林孝儒說，週五（28日）東北季風持續影響，整體氣溫變化不大；隨北方乾空氣南推，今天由天琴颱風外圍北上的中高層雲系將逐步減弱。預測北部及東部仍偏陰，但降雨零星、強度不高，氣溫約15至22度。中南部由陰轉多雲，陽光漸露臉，白天高溫可再回升1至2度；夜晚清晨受輻射冷卻影響，沿海空曠與近山平地仍有14至16度的低溫機會。

    林孝儒稱，週末東北季風減弱，環境漸由東北風轉至偏東風且水氣減少，預測各地氣溫回升、天氣好轉。北部及東部高溫約24至26度，低溫約17至19度；中南部高溫約27至29度，低溫約18至21度。惟環境偏乾，西部沿海空曠、近山平地與東部縱谷仍可能因輻射冷卻出現局部14至16度低溫。

    林孝儒指出，下週初步研判，台灣仍受東北季風強弱起伏主導，維持較典型的南北分布，即迎風北部、東部多雲到陰、間歇陣雨，整日體感偏涼至偏冷；背風中南部晴時多雲，白天回暖、早晚偏涼，日夜溫差大。

