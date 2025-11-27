為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    金馬大贏家「大濛」今上映 在嘉義拍攝重現歷史現場

    2025/11/27 08:47 記者林宜樟／嘉義報導
    電影「大濛」場景在嘉義拍攝，縣府提供拍攝支援。（嘉義縣政府提供）

    電影「大濛」場景在嘉義拍攝，縣府提供拍攝支援。（嘉義縣政府提供）

    今年入圍金馬獎11個獎項的電影「大濛」，拿下最佳原著劇本、最佳美術設計、最佳造型設計、最佳劇情片及觀眾票選最佳電影，是今年金馬大贏家，電影將於今天上映；該片在嘉義取景，如嘉義縣大林鎮萬國戲院、布袋鎮江山里、嘉義舊監獄、嘉義公園昭和18等處，縣府新聞行銷處表示，縣府提供友善協拍支援，恭喜「大濛」奪得多項大獎，歡迎鄉親前往電影院支持本土電影。

    「大濛」重現民國40年代的場景，在嘉義拍片地點極具臨場感，讓觀眾有如走台灣歷史現場；縣府表示，為建立嘉義縣「友善影視」城市意象，推動影視協拍工作，督導相關單位創建專屬劇組方便查閱使用的「嘉義縣場景簿」專網，未來希望繼續透過影視傳播的力量，讓更多人認識嘉義的風景與文化。

    為支持國片，縣府11月13日曾在嘉義in89影城舉辦「大濛」回「嘉」首映會，包場邀請粉絲觀影，縣長翁章梁觀賞時說，2018年就職後編列獎勵影視拍攝預算，鼓勵劇組至嘉義縣拍片，建立「友善影視」的創作環境，「嘉義縣場景簿」專網更收錄超過300個遍布18鄉鎮市的特色場景。

    新聞行銷處指出，縣府提供友善的協拍支援，歡迎劇組來取景，未來將繼續透過影視傳播的力量，讓更多人認識嘉義的風景與文化。

    嘉義縣政府先前為電影「大濛」舉辦首映會。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣政府先前為電影「大濛」舉辦首映會。（嘉義縣政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播