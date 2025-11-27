金馬大贏家「大濛」今上映 在嘉義拍攝重現歷史現場

電影「大濛」場景在嘉義拍攝，縣府提供拍攝支援。（嘉義縣政府提供）

今年入圍金馬獎11個獎項的電影「大濛」，拿下最佳原著劇本、最佳美術設計、最佳造型設計、最佳劇情片及觀眾票選最佳電影，是今年金馬大贏家，電影將於今天上映；該片在嘉義取景，如嘉義縣大林鎮萬國戲院、布袋鎮江山里、嘉義舊監獄、嘉義公園昭和18等處，縣府新聞行銷處表示，縣府提供友善協拍支援，恭喜「大濛」奪得多項大獎，歡迎鄉親前往電影院支持本土電影。

「大濛」重現民國40年代的場景，在嘉義拍片地點極具臨場感，讓觀眾有如走台灣歷史現場；縣府表示，為建立嘉義縣「友善影視」城市意象，推動影視協拍工作，督導相關單位創建專屬劇組方便查閱使用的「嘉義縣場景簿」專網，未來希望繼續透過影視傳播的力量，讓更多人認識嘉義的風景與文化。

為支持國片，縣府11月13日曾在嘉義in89影城舉辦「大濛」回「嘉」首映會，包場邀請粉絲觀影，縣長翁章梁觀賞時說，2018年就職後編列獎勵影視拍攝預算，鼓勵劇組至嘉義縣拍片，建立「友善影視」的創作環境，「嘉義縣場景簿」專網更收錄超過300個遍布18鄉鎮市的特色場景。

新聞行銷處指出，縣府提供友善的協拍支援，歡迎劇組來取景，未來將繼續透過影視傳播的力量，讓更多人認識嘉義的風景與文化。

嘉義縣政府先前為電影「大濛」舉辦首映會。（嘉義縣政府提供）

