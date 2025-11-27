為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    響應暖暖老人食堂 台電嘉義區處送愛贈餐

    2025/11/27 08:12 記者林宜樟／嘉義報導
    台電嘉義區處響應嘉義縣暖暖食堂服務。（台電提供）

    台電嘉義區處響應嘉義縣暖暖食堂服務。（台電提供）

    財團法人私立天主教中華聖母社會福利慈善事業基金會與嘉義縣社會局推動「暖暖老人食堂」，全縣共有五處，為支持在地長者照顧服務，台電嘉義區營業處響應暖暖老人食堂服務，日前捐助170個麵包餐盒做公益，協助將營養與關懷宅配送達長輩家中，讓長者感受社會溫暖與陪伴。

    嘉義縣是全國老年人口比例最高的縣市，中華聖母基金會老人福利組主任陳阮伶表示，偏鄉地區可見70幾歲的長輩照顧90幾歲的長輩，在地高齡化挑戰日益嚴峻，社區關懷服務是重要工作，食堂提供熱食，串聯社區情感，成為長輩生活中的歸屬與依靠。

    台電嘉義區處處長許墩貴說，台電致力於穩定供電，並關注地方需求，實踐社會責任，嘉義地區長者比例高、偏鄉交通不便，希望藉由捐贈行動，為長輩提供穩定餐食支持，傳遞關懷力量，與中華聖母基金會合作物資捐贈，台電嘉義區處投入公益，如節能宣導、弱勢扶助與環境關懷，希望成為社區的好鄰居，不只是傳遞電力，更是連結社會的力量。

    中華聖母基金會表示，感謝台電嘉義區處，餐盒將分送至縣內各食堂據點與獨居長者住處，讓行動不便或無法外出的長輩安心用餐；許墩貴說，公益行動展現企業社會責任精神，象徵政府與民間攜手延伸愛與溫飽，未來將持續推動「送暖、送能量、送關心」行動，以實際行動關懷弱勢。

    台電嘉義區處贈送餐點分送到嘉義縣各暖暖食堂。（台電提供）

    台電嘉義區處贈送餐點分送到嘉義縣各暖暖食堂。（台電提供）

    暖暖食堂是嘉義縣重要的社福據點。（台電提供）

    暖暖食堂是嘉義縣重要的社福據點。（台電提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播