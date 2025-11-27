響應暖暖老人食堂 台電嘉義區處送愛贈餐

台電嘉義區處響應嘉義縣暖暖食堂服務。（台電提供）

財團法人私立天主教中華聖母社會福利慈善事業基金會與嘉義縣社會局推動「暖暖老人食堂」，全縣共有五處，為支持在地長者照顧服務，台電嘉義區營業處響應暖暖老人食堂服務，日前捐助170個麵包餐盒做公益，協助將營養與關懷宅配送達長輩家中，讓長者感受社會溫暖與陪伴。

嘉義縣是全國老年人口比例最高的縣市，中華聖母基金會老人福利組主任陳阮伶表示，偏鄉地區可見70幾歲的長輩照顧90幾歲的長輩，在地高齡化挑戰日益嚴峻，社區關懷服務是重要工作，食堂提供熱食，串聯社區情感，成為長輩生活中的歸屬與依靠。

台電嘉義區處處長許墩貴說，台電致力於穩定供電，並關注地方需求，實踐社會責任，嘉義地區長者比例高、偏鄉交通不便，希望藉由捐贈行動，為長輩提供穩定餐食支持，傳遞關懷力量，與中華聖母基金會合作物資捐贈，台電嘉義區處投入公益，如節能宣導、弱勢扶助與環境關懷，希望成為社區的好鄰居，不只是傳遞電力，更是連結社會的力量。

中華聖母基金會表示，感謝台電嘉義區處，餐盒將分送至縣內各食堂據點與獨居長者住處，讓行動不便或無法外出的長輩安心用餐；許墩貴說，公益行動展現企業社會責任精神，象徵政府與民間攜手延伸愛與溫飽，未來將持續推動「送暖、送能量、送關心」行動，以實際行動關懷弱勢。

台電嘉義區處贈送餐點分送到嘉義縣各暖暖食堂。（台電提供）

暖暖食堂是嘉義縣重要的社福據點。（台電提供）

