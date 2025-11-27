為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南購物節開跑1個月消費額近30億 11/30首場抽獎

    2025/11/27 07:31 記者蔡文居／台南報導
    台南購物節首場月月抽活動最受矚目的獎項為市值12萬多元的宏佳騰智慧電車以及現金8萬元。（南市經發局提供）

    台南購物節開跑至今約1個月，累積登錄消費金額已逼近30億元。南市經發局表示，台南購物節首次抽獎將於11月30日在新光三越台南新天地西門廣場舉辦「好禮月月抽」活動，並同步於台南購物節粉絲專頁直播，祭出超過80萬元的豐富好禮。

    南市經發局表示，台南購物節從11月一路舉辦到明年3月1日，總共將有5次「月月抽」活動，每月都讓民眾有機會將大獎帶回家。首場月月抽活動最受矚目的獎項為市值12萬4980元的宏佳騰智慧電車以及現金8萬元，另有多項實用家電好禮。鼓勵民眾在第一次抽獎前把握時間踴躍登錄消費，並持續在台南消費，月月都有機會成為幸運得主。

    南市經發局長長張婷媛說，購物節特別推出「舊會員回娘家」專屬抽，將於11月30日同步抽出，包含iPhone手機、萬元價值驚喜大禮包。只要在11月29日前加入台南購物節會員，還能再多獲得一次抽獎機會，讓更多市民能共同享受購物節的加碼福利。

    她表示，市府歡迎民眾把握年底採購需求，選擇在台南消費、登錄消費金額享受多重抽獎機會，也一起為在地商家帶來更多買氣。

    台南購物節第一次好禮月月抽圖卡。（南市經發局提供）

