今降雨機率略增！各地偏涼 週末多雲到晴好天氣

氣象署表示，今天多地降雨機率提高，其中桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。（資料照）

中央氣象署表示，今天（27日）北部、東半部、南部地區及中部山區降雨機率稍提高，其中桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。

溫度方面，各地早晚偏涼，低溫約16至19度，北部及宜蘭、花蓮白天也涼，高溫約20至22度，中南部及台東的高溫約23至25度。離島天氣方面，澎湖陰時多雲，19至21度；金門多雲時晴，15至22度；馬祖晴時多雲，15至18度。

第27號颱風「天琴」未來將緩慢地在南沙島海面活動，對台灣天氣無直接影響。空氣品質方面，北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級，局部地區短時間可能達「橘色提醒」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

明天（28日）東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；各地大多為多雲到晴，僅恆春半島及中南部山區有零星短暫雨。

週六（29日）、下週日（30日）東北季風減弱，白天各地氣溫逐漸回升，早晚仍較涼；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

下週一（12月1日）東北季風稍增強，下週二（12月2日）、週三（12月3日）東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 14 - 20 15 - 21 21 - 26 16 - 22

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

