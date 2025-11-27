11/27 各報重點新聞一覽

賴清德總統昨召開記者會，宣示將提出史無前例的四百億美元國防特別預算案。（記者田裕華攝）

自由時報

8年投入1.25兆打造「台灣之盾」 賴總統：拚2027高戰備、2033全面嚇阻

賴清德總統昨召開國安高層會議後，召開記者會宣布「守護民主台灣國安行動方案」，明確揭示國防部將八年投入一﹒二五兆元，建構先進防空系統「台灣之盾」、引進高科技AI防衛作戰體系，透過「拒止」、「韌性」、「智慧化」三大策略，達成三大目標：力拚二〇二七年達成國軍高戰備能力，二〇三三年進一步建成全面嚇阻戰力，最終建構能永久捍衛民主台灣的國防力量。

請繼續往下閱讀...

詳見8年投入1.25兆打造「台灣之盾」 賴總統：拚2027高戰備、2033全面嚇阻。

「這個國民黨我不想玩了！」 中配中常委何鷹鹭 宣布退黨

具中配身分的國民黨中常委何鷹鹭，由於穿著印有毛澤東頭像的衣服拍抖音影片，並高調主張「希望早日讓台灣回到祖國的懷抱」，日前遭國民黨考紀會通過停職處分後提出申訴。但她昨天參加完國民黨中常會後突然向媒體宣布要退出國民黨，「這個國民黨我不想玩了！」

詳見「這個國民黨我不想玩了！」 中配中常委何鷹鹭 宣布退黨。

結束中國工廠 資金全數投入 董娘墜股票投資陷阱 遭詐1.6億

新竹一名董娘誤信投資股票APP陷阱，被騙數千萬元後仍未覺醒，再將中國工廠結束後的資金全數投入，最後發覺不對勁時，已被詐騙一億六千萬元，新竹檢方偵辦聲押五名詐騙集團成員獲准，並陸續逮捕十餘名車手偵辦起訴，董娘則奔波各地法院開庭試圖追回款項。

詳見結束中國工廠 資金全數投入 董娘墜股票投資陷阱 遭詐1.6億。

聯合報

守護民主台灣 賴總統宣布1.25兆國防預算

美中元首通話後，賴清德總統昨召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，隨後舉行記者會宣布，未來八年將投入一點二五兆元的國防特別預算，打造包括「台灣之盾」（T-Dome）在內的先進防衛作戰體系。賴總統還強調，北京當局以二○二七年完成「武統台灣」為目標，國安團隊將全面應對，全力守護「民主台灣」。

詳見守護民主台灣 賴總統宣布1.25兆國防預算。

高市早苗：日本沒立場認定台灣法律地位

日本首相兼自民黨總裁高市早苗廿六日與在野四黨領袖舉行任內首次黨魁討論會時表示，日本對台灣的態度不變，日本沒有立場認定台灣法律地位。至於「台灣有事」是否構成日本「存亡危機事態」，她表示將根據實際情況「綜合所有資訊來判斷」，回到過去日本政府的說法。

詳見高市早苗：日本沒立場認定台灣法律地位。

中國時報

賴清德：北京以2027武統台灣為目標

在大陸國家主席習近平24日晚對美國總統川普表示「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」後，賴清德總統26日召集國安高層會議，並召開記者會宣布，北京當局以2027年完成武統台灣為目標，加速侵略台灣的軍事整備，持續升高台灣周邊演習與飛彈侵擾，企圖以武逼統、以武逼降，我國已研擬2項行動方案，預計未來8年投入1.25兆國防軍購經費。

詳見賴清德：北京以2027武統台灣為目標。

高市：無立場認定台灣法律地位

日本首相高市早苗26日在黨魁辯論會上，正面回應「台灣有事造成日本存亡危機」發言引發的日中緊張。高市強調，她並未逾越政府立場，重申日本因《舊金山和約》，已放棄對台一切權利，並無立場認定台灣法律地位。立憲民主黨代表野田佳彥批評，高市對敏感議題明確表態，有損國家利益。

詳見高市：無立場認定台灣法律地位。

具中配身分的國民黨中常委何鷹鹭，昨天參加完國民黨中常會後突然向媒體宣布要退出國民黨，「這個國民黨我不想玩了！」（資料照）

新竹一名董娘誤信投資股票陷阱，被詐騙一億六千萬元，新竹檢方偵辦聲押五名詐騙集團成員獲准。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法