中台灣校園首座NVIDIA算力中心 東海大學AI教室曝光

東海大學將引進NVIDIA（輝達） B200整合式人工智慧平台，投資超過1億元，打造全台校園最快算力中心，繼新建4間AI 電腦教室後，校方啟用具GTX／RTX等級GPU與高效能工作站電競級配置教室，東海大學校長張國恩強調，明年1月5日領先全台最快的伺服器資料中心開幕，也將籌建AI科技暨教學大樓。

東海大學校友、英業達創辦人李詩欽，在今年東海大學70週年校慶捐3千萬元，專款建置輝達（NVIDIA）伺服器，校方再啟用電競級AI教室 ，支援大型語言模型訓練與生成式AI高速運算環境，張國恩說，校內AI設備投資突破一億元，AI PC（電腦）超過400台，積極邁向500台里程碑。

校友、大渡山學會理事長鄭清和率先倡議，今年7月EMBA校友會發起「管理學院AI PC教室捐款建置計畫」，富旺國際董事長、EMBA理事長林正雄說，經各屆校友會長支持，一個月即募得850萬元，新建管理學院首座專屬AI PC教室。

華碩聯合科技處長彭聖耀表示，校方導入的73台A23工作站具備CPU＋NPU架構，為目前業界領先等級的AI PC，提供學生資訊學習堅強後盾。

