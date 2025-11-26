為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    糕餅、點心變身宴席佳餚 台南食品業辦桌推廣烘焙

    2025/11/26 23:53 記者吳俊鋒／台南報導
    精湛廚藝與特色烘焙結合，點心、糕餅、麵包也能變身宴席佳餚。（記者吳俊鋒攝）

    精湛廚藝與特色烘焙結合，點心、糕餅、麵包也能變身宴席佳餚。（記者吳俊鋒攝）

    台南食品產業共推在地食材，邀請知名總鋪師駱進漢掌杓，與各大廚一起端出創意料理，透過辦桌形式，讓點心、糕餅、麵包，巧妙結合肉類、海鮮，變身宴席佳餚，美味行銷特色烘焙手藝。

    食品廠與餐飲企業共同辦桌的英雄聯盟年度創新發表活動，今天在台南仁德區百城機械舉行，中華美食交流協會理事長駱進漢應邀擔任總策劃主廚，共有10道料理，開胃菜的巧達酥餅，接著港式荔枝球、起司紅蘿蔔、椒麻魚蛋、龍蝦捲的四喜綜合拼盤合拼盤，以及米糕可頌、咖哩麵包、貝柱獅子頭等。

    接著是魚漿玫瑰花、菠蘿叉燒包，加上以烘焙技術融合辦桌台式口味的素食創意小點「熔岩玉米酥派」，還有精緻甜品「雪霰薯燒」，用台灣地瓜製成的甘藷內餡，搭配巧妙雕花裝飾，完美呈現。

    台南市糕餅商業同業公會理事長蔡承諺說，以「從原料到上桌」為主軸，將自動化生產的食材，變身宴席佳餚，全流程藉由創新展演形式，表現烘焙的無限可能。

    蔡承諺說，台灣傳統「辦桌文化」再次深受年輕世代青睞，甚至演變為餐飲新風格，活動呼應潮流趨勢，讓精湛廚藝與特色烘焙相結合，帶來不同的感官享受，達到美味行銷，也透過自動化設備的導入，提出現今缺工窘境的解決之道。

    駱進漢指出，今年的創新佳餚，涵蓋港式點心、創意烘焙與造型甜品，並巧妙運用冷凍餡料，從菜色搭配、風味設定到羹湯調理與裝盤細節等，都精心規劃，注入靈魂，大廚們的手藝，令人讚賞。

    台南知名的「聯盈發」董事長林志聯也現場製作最受歡迎的港式點心，透過百城包餡機設備，示範如何快速量產與精緻上菜，讓賓客直觀感受料理手藝與自動化生產的完美結合。

    精湛廚藝與特色烘焙結合後，點心、糕餅、麵包也能變身宴席佳餚。（記者吳俊鋒攝）

    精湛廚藝與特色烘焙結合後，點心、糕餅、麵包也能變身宴席佳餚。（記者吳俊鋒攝）

    精湛廚藝與特色烘焙結合，退出菠蘿叉燒包、米糕可頌球等創意料理。（記者吳俊鋒攝）

    精湛廚藝與特色烘焙結合，退出菠蘿叉燒包、米糕可頌球等創意料理。（記者吳俊鋒攝）

    精湛廚藝與特色烘焙結合，魚漿玫瑰花上桌。（記者吳俊鋒攝）

    精湛廚藝與特色烘焙結合，魚漿玫瑰花上桌。（記者吳俊鋒攝）

    精湛廚藝與特色烘焙結合，以流沙餡、花枝漿、脆果子等製成的港式荔枝球。（記者吳俊鋒攝）

    精湛廚藝與特色烘焙結合，以流沙餡、花枝漿、脆果子等製成的港式荔枝球。（記者吳俊鋒攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播