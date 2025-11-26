從生手變金手 中壢家商駱沛妤勇奪全國家事類技藝服裝設計金手獎

中壢家商駱沛妤勇奪全國家事類技藝服裝設計金手獎。（中壢家商提供）

114學年度全國家事類技藝競賽成績揭曉，桃園市立中壢家商學生在多項職類表現亮眼，流行服飾科學生駱沛妤以扎實技術與沉穩表現，勇奪服裝設計金手獎全國第一名，展現超群技術與創意；服裝製作、飾品製作與膳食製作各職類也獲得優異成績。

駱沛妤勇奪金手獎全國第一名，也取得桃園市教育局提供技能技藝競賽績優選手出國技職培訓機會。她期待透過親身感受國外當地的時尚文化與工藝脈動，將視野拓展成為未來設計的養分，也希望這趟旅程能成為突破的起點，為個人的設計道路開啟更多可能。

請繼續往下閱讀...

指導老師張淑芳分享培訓過程感動地說，駱沛妤的第一志願就是中壢家商流行服飾科，雖然非天才型選手，仍以強烈的企圖心與堅毅的態度，一步一腳印苦練成材，看著她從生手變金手，這段蛻變不是三言兩語能形容。駱沛妤的毅力與態度已成為學弟妹的典範，證明只要有決心與執行力，就能跨越所有阻礙，綻放屬於自己的光芒。

駱沛妤回顧備賽歷程時坦言，選手之路充滿挑戰，賽前的焦慮、自我懷疑與一次次挫折都曾讓她動搖，但她仍選擇更努力的練習，至今也成長了很多。「如今獲得的名次，讓她確信所有辛苦都值得了」競賽過程必須在面對未知題目的情況下，在極短時間內做出正確判斷並靈活應變，而賽後觀摩其他選手實力堅強的作品更讓她深受啟發，激發未來創作的靈感。

中壢家商駱沛妤勇奪全國家事類技藝服裝設計金手獎。（中壢家商提供）

中壢家商駱沛妤勇奪全國家事類技藝服裝設計金手獎的作品。（中壢家商提供）

中壢家商駱沛妤勇奪全國家事類技藝服裝設計金手獎。（中壢家商提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法