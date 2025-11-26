為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    從生手變金手 中壢家商駱沛妤勇奪全國家事類技藝服裝設計金手獎

    2025/11/26 23:21 記者李容萍／桃園報導
    中壢家商駱沛妤勇奪全國家事類技藝服裝設計金手獎。（中壢家商提供）

    中壢家商駱沛妤勇奪全國家事類技藝服裝設計金手獎。（中壢家商提供）

    114學年度全國家事類技藝競賽成績揭曉，桃園市立中壢家商學生在多項職類表現亮眼，流行服飾科學生駱沛妤以扎實技術與沉穩表現，勇奪服裝設計金手獎全國第一名，展現超群技術與創意；服裝製作、飾品製作與膳食製作各職類也獲得優異成績。

    駱沛妤勇奪金手獎全國第一名，也取得桃園市教育局提供技能技藝競賽績優選手出國技職培訓機會。她期待透過親身感受國外當地的時尚文化與工藝脈動，將視野拓展成為未來設計的養分，也希望這趟旅程能成為突破的起點，為個人的設計道路開啟更多可能。

    指導老師張淑芳分享培訓過程感動地說，駱沛妤的第一志願就是中壢家商流行服飾科，雖然非天才型選手，仍以強烈的企圖心與堅毅的態度，一步一腳印苦練成材，看著她從生手變金手，這段蛻變不是三言兩語能形容。駱沛妤的毅力與態度已成為學弟妹的典範，證明只要有決心與執行力，就能跨越所有阻礙，綻放屬於自己的光芒。

    駱沛妤回顧備賽歷程時坦言，選手之路充滿挑戰，賽前的焦慮、自我懷疑與一次次挫折都曾讓她動搖，但她仍選擇更努力的練習，至今也成長了很多。「如今獲得的名次，讓她確信所有辛苦都值得了」競賽過程必須在面對未知題目的情況下，在極短時間內做出正確判斷並靈活應變，而賽後觀摩其他選手實力堅強的作品更讓她深受啟發，激發未來創作的靈感。

    中壢家商駱沛妤勇奪全國家事類技藝服裝設計金手獎。（中壢家商提供）

    中壢家商駱沛妤勇奪全國家事類技藝服裝設計金手獎。（中壢家商提供）

    中壢家商駱沛妤勇奪全國家事類技藝服裝設計金手獎的作品。（中壢家商提供）

    中壢家商駱沛妤勇奪全國家事類技藝服裝設計金手獎的作品。（中壢家商提供）

    中壢家商駱沛妤勇奪全國家事類技藝服裝設計金手獎。（中壢家商提供）

    中壢家商駱沛妤勇奪全國家事類技藝服裝設計金手獎。（中壢家商提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播