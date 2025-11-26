深秋爆美盛開！中壢莒光公園「蒜香藤秘境」紫色花瀑湧現

中壢區有「櫻花公園」美名的莒光公園，近日迎來一年一度浪漫的「蒜香藤花季」。（江長榮提供）

桃園市也有免費的蒜香藤秘境爆美盛開！中壢區有「櫻花公園」美名的莒光公園，近日迎來一年一度浪漫的「蒜香藤花季」，紫色花瀑以最絢爛的姿態在公園內傾瀉而下，如夢似幻，讓人驚豔，許多人在公園裡駐足抬頭賞花，並帶著相機或手機捕捉絕美景色。

在地普強里長江長榮表示，蒜香藤又名紫鈴藤、張氏紫葳，由於其花、葉在搓揉之後會飄出類似大蒜的氣味，因此得名；蒜香藤一年分為春季和秋季2個花期，分別在4至5月及10至11月，其中深秋時節花況更是開得特別壯觀。由於蒜香藤最佳賞花期僅7至10天，近日吸引許多民眾前往拍照打卡，一睹紫色浪漫。

賞花民眾說，雖然蒜香藤的種植範圍沒有櫻花壯觀，但是今年蒜香藤的花況極好，開得相當茂密，搭上公園綠意、小橋流水，拍照起來別有一番意境，漫步其中，更有陣陣飄香，令人陶醉在如詩如畫的美景中。

今年蒜香藤的花況極好，開得相當茂密，搭上公園綠意、小橋流水，拍照起來別有一番意境。（江長榮提供）

