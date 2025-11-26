為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    世界美顏小姐32國佳麗齊聚台南 吃美食最愛「這一味」

    2025/11/26 22:29 記者王姝琇／台南報導
    世界美顏小姐選美首次在台南舉辦泳裝賽，32國家佳麗齊聚。（記者王姝琇攝）

    世界美顏小姐選美首次在台南舉辦泳裝賽，32國家佳麗齊聚。（記者王姝琇攝）

    世界美顏小姐選美睽違10年再度回到台南，也是首次在台南舉辦泳裝賽，32國佳麗齊聚，台灣由出身第9屆台灣小姐的陳詩雅代表，在舞台上展現自信與力量，最終由泰國佳麗奪得泳裝賽及禮服賽「雙冠軍」。

    國際級選美盛事「世界美顏小姐」由中華民國美容美學發展協會理事長潘逢卿領軍來到台南，聚焦最具指標的泳裝項目。陳詩雅今天受訪說，各國佳麗來到台南當然要品嘗在地美食，此外，珍珠奶茶仍是最受歡迎選擇，另也體驗客家文化美食。

    本屆賽事由台南多家企業攜手合作，2025世界美顏小姐賽事會長胡竣甯說，這次以跨界整合強化本屆賽事全球視野，成功串聯國際品牌、遊艇觀光、頂級酒店、旅遊體驗與國際賽事，帶動台灣在國際舞台的亮度。不只是僅限於活動舉辦，而是以賽事為媒，提升台灣在全球觀光版圖中的能見度，讓外國佳麗、媒體與國際品牌，注意到台灣的文化魅力與產業實力。

    除了泳裝舞台，活動也將透過拍攝、旅遊走訪與社群宣傳，讓每位佳麗成為台南城市大使。國際選手的貼文與媒體曝光預計將在全球帶起「#Tainan #Taiwan #FOBI2025」熱度，擴大行銷效益。

    世界美顏小姐選美台灣代表陳詩雅。（記者王姝琇攝）

    世界美顏小姐選美台灣代表陳詩雅。（記者王姝琇攝）

    泰國佳麗奪得泳裝賽及禮服賽「雙冠軍」。（記者王姝琇攝）

    泰國佳麗奪得泳裝賽及禮服賽「雙冠軍」。（記者王姝琇攝）

    世界美顏小姐選美首次在台南舉辦泳裝賽，32國家佳麗齊聚。（記者王姝琇攝）

    世界美顏小姐選美首次在台南舉辦泳裝賽，32國家佳麗齊聚。（記者王姝琇攝）

    台灣由出身第9屆台灣小姐的陳詩雅代表出賽世界美顏小姐選美。（記者王姝琇攝）

    台灣由出身第9屆台灣小姐的陳詩雅代表出賽世界美顏小姐選美。（記者王姝琇攝）

