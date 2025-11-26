TPASS 2.0+常客優惠升級 悠遊付登錄搭公共運輸最高賺3成回饋金

「TPASS 2.0＋公共運輸常客優惠」登錄步驟。（悠遊卡公司提供）

TPASS 2.0升級！「TPASS 2.0＋公共運輸常客優惠」適用悠遊卡等電子票證及悠遊付等電子支付工具。悠遊卡公司表示，下載開啟悠遊付「Easy Wallet」APP，首頁點選常客優惠完成登錄後，12月1日起，使用嗶乘車、乘車碼或以悠遊付小額購票支付車資，即可開始累積回饋金，當月搭乘次數達標，可依不同運具領取對應級距的回饋，最高可獲3成回饋金。

「TPASS 2.0＋公共運輸常客優惠」包含現行「TPASS 2.0」短途國道客運、公路客運、市區公車回饋，以及台鐵、台北捷運、新北捷運軌道加碼；升級版增加中長途國道客運，西部70公里以上、東部國道客運，共計91條路線。完成登錄者，回饋金預計隔月25日匯入悠遊付帳戶。

悠遊卡公司說明登錄步驟，開啟手機「Easy Wallet」APP，點選首頁（公路局）常客回饋進入活動頁面，確認活動內容並按下一步，閱讀及同意個資條款後點「我要申請」，畫面顯示「申請成功」即完成，每月25日可查看前一個月總回饋金額。

短途國道客運、公路客運、市區公車每月搭乘次數合併計算，累計11次至30次享15%回饋金、第31次（含）以上享30%；軌道加碼部分，台鐵、北捷含環狀線、新北捷運（淡海及安坑輕軌），單一運具每月搭乘11次（含）以上，可獲2%回饋，各運具分開計算。

中長途國道客運路線合併計算，每月搭乘2次至3次享5%回饋金、第4次（含）以上享30%。

