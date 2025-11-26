南部新國際機場34年評估12次 交通部：陸域已無適合場址及空域

交通部以圖示標出曾評估的場址及現有各類機場位置。（記者洪定宏翻攝）

台灣南部有無需要新國際機場，近年成為議論話題，但交通部本月24日提交給立法院經濟委員會的資料顯示，中央及地方從1991年至今已評估12次，認為南部地區機場密集，新建機場面臨空域擁擠、軍方限航區、用地取得、環境開發衝擊及欠缺聯外運輸系統等困難，陸域已無適合新建國際機場的場址及空域。

交通部以圖示標出曾評估的場址包括嘉義縣東石鄉、台南市七股區、高雄市彌陀區、高雄市小港區（南星計畫區）、屏東縣佳冬鄉等5處；現有軍民合用機場為嘉義、台南、高雄、恆春共4處；現有軍用機場為陸軍歸仁基地、空軍岡山基地、海軍左營基地、空軍屏東基地共4處。

交通部指出，已研擬880多億元興建高雄機場新航廈，且開始執行前置工程，全部建設期程至2040年，未來新航廈客運年容量1650萬人次，可滿足南部地區⾧遠發展。

因此，交通部凸顯高雄機場的優勢強調，鄰接捷運紅線、中山四路、國道等交通系統成熟；大型全貨機班次已大幅縮減，多改為客機腹艙載貨，更符合貨主時效要求。航空貨運近年以小體積、高價值及高時效性物品為主，南科推估未來5年至10年，每年半導體空運出口需求約819公噸至1647公噸，高雄機場貨運年處理容量多達22萬公噸，可滿足產業需求。

