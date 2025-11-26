從菜市場起步 甜點師用14年逆轉創業人生

從業務轉作甜點，何彥霖吃足了苦頭，咬牙撐了下來。（何彥霖提供）

人氣崛起的彰化甜點師何彥霖，原本是美髮用品業務，為了省錢自己做糕餅送禮而做出興趣，放手一搏在菜市場擺攤開賣，連續多天卻一包都賣不出去的苦，直到第8天才賣出第一包的南瓜子瓦片，就算近年來參賽屢屢獲獎，他都不會忘記14年前走過創業的艱辛。

何彥霖表示，他當業務斜槓做甜點，送給客戶與親朋好友都說「好吃」，「可以出來開店了」，他也跑去上課考證照，在27歲那一年決定辭去工作，選在彰化市三民市場創業。剛開始的雄心壯志很快就面臨市場的考驗，3個月燒光15萬元積蓄，他咬著牙把所有的股票與基金全出清，拿著現金50萬元繼續撐著甜點的夢想。

何彥霖說，他的甜點創業夢走過14個年頭，無數次都興起放棄的念頭，他要感謝一路上遇到的貴人，他在三民市場租攤位，全球百貨老闆原本說是便宜租給他，最後卻是一毛都沒有收錢。

當他的本錢快要燃燒殆盡，有人介紹他向縣府申請青年創業補助，他透過上課與取得補助，成為開店以來關鍵的轉捩點，當年就以「山寄自慢杏仁酥」拿下彰化建縣300週年十大伴手禮，今年以「卦山桂圓核桃糕」同時獲選「台灣糕餅百大伴手禮」及「彰化百大伴手禮」肯定，也獲得經濟部商業發展署補助重新整修店面空間。何彥霖說，撐了14年才終於實現甜點品牌的經營與創業。

縣長王惠美、縣議員楊子賢都表示，何彥霖用努力創造八卦山腰的甜點傳奇，在家鄉完成創業夢。

何彥霖在獲得彰化縣政府的青年創業基金幫助下，產品也開始屢屢獲獎。（何彥霖提供）

從業務跨入甜點，何彥霖差點燒光存款，終於迎來春天。（何彥霖提供）

何彥霖感恩彰化縣政府的青年創業基金，像及時雨提供援助，縣長王惠美也送上祝福。（記者劉曉欣攝）

何彥霖的甜點創業人生，就是從彰化市三民市場起家。（何彥霖提供）

