為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    社會新鮮人當保全 他吐槽「念大學幹嘛」 網友「3理由」批駁

    2025/11/26 23:15 即時新聞／綜合報導
    網友發文說，社區新來一名保全竟是大學剛畢業的社會新鮮人，他質疑「那念大學有啥用」？示意圖，非當事照。（資料照）

    網友發文說，社區新來一名保全竟是大學剛畢業的社會新鮮人，他質疑「那念大學有啥用」？示意圖，非當事照。（資料照）

    現代人對工作目標各有不同，有人追求高薪與成就，也有人選擇「躺平」或暫時過渡。網友發文說，社區新來一名保全竟是大學剛畢業的新鮮人，他質疑「那念大學有啥用」？貼文曝光後，許多網友反駁大學學歷並非高薪保證，也有人認為該名保全可能是在過渡期、準備考試。

    網友昨天在PTT以「23歲來幹保全？」為題發文指出，住家社區近期來了一位新保全，竟是23歲剛從大學畢業的年輕人。他不禁質疑「23歲就來幹保全？那念大學有啥用？人生就這樣了」？

    貼文曝光後，大批網友跳出反駁原PO觀點，直言台灣勞動市場，大學學歷並不保證高薪，「講的好像有大學學歷就會開比較高的薪資一樣」、「念大學本來就沒用，除非你是頂尖學校」、「出來薪水都一樣，那有些人會選輕鬆的做」、「薪水跟一般職業差不多，當然選保全」、「沒專業技能其實也是當服務業，台灣的服務業佔7成以上吧...當保全怎麼了」？

    另有不少網友推測，這名年輕保全可能把這份工作當作過渡期，「還好吧，本魯同學頂大博畢業等當兵前也去便利店打工，所以人家說不定等新工作而已」、「搞不好他是準備考試留學找事做呀，保全爽看書根本不會有人靠北」、「考公職的很多會去當夜班保全」、「八成當跳板，要國考的」、「有些是為了準備考試順便賺錢」。

    也有人認為該名保全可能家境不錯，只是找份工作「躺平」兼體驗社會，「說不定人家家裡很有錢，只是出來體驗社會而已，通常父母逼的」、「人家等著繼承遺產，找個工作躺平不偷不搶不行嗎」、「搞不好他爸是董事長，只是要他看看社會」、「家裡有礦，找個工作度日吧」、「躺平，家裡有礦，做累就休息」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播