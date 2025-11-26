社會新鮮人當保全 他吐槽「念大學幹嘛」 網友「3理由」批駁

網友發文說，社區新來一名保全竟是大學剛畢業的社會新鮮人，他質疑「那念大學有啥用」？示意圖，非當事照。（資料照）

現代人對工作目標各有不同，有人追求高薪與成就，也有人選擇「躺平」或暫時過渡。網友發文說，社區新來一名保全竟是大學剛畢業的新鮮人，他質疑「那念大學有啥用」？貼文曝光後，許多網友反駁大學學歷並非高薪保證，也有人認為該名保全可能是在過渡期、準備考試。

網友昨天在PTT以「23歲來幹保全？」為題發文指出，住家社區近期來了一位新保全，竟是23歲剛從大學畢業的年輕人。他不禁質疑「23歲就來幹保全？那念大學有啥用？人生就這樣了」？

貼文曝光後，大批網友跳出反駁原PO觀點，直言台灣勞動市場，大學學歷並不保證高薪，「講的好像有大學學歷就會開比較高的薪資一樣」、「念大學本來就沒用，除非你是頂尖學校」、「出來薪水都一樣，那有些人會選輕鬆的做」、「薪水跟一般職業差不多，當然選保全」、「沒專業技能其實也是當服務業，台灣的服務業佔7成以上吧...當保全怎麼了」？

另有不少網友推測，這名年輕保全可能把這份工作當作過渡期，「還好吧，本魯同學頂大博畢業等當兵前也去便利店打工，所以人家說不定等新工作而已」、「搞不好他是準備考試留學找事做呀，保全爽看書根本不會有人靠北」、「考公職的很多會去當夜班保全」、「八成當跳板，要國考的」、「有些是為了準備考試順便賺錢」。

也有人認為該名保全可能家境不錯，只是找份工作「躺平」兼體驗社會，「說不定人家家裡很有錢，只是出來體驗社會而已，通常父母逼的」、「人家等著繼承遺產，找個工作躺平不偷不搶不行嗎」、「搞不好他爸是董事長，只是要他看看社會」、「家裡有礦，找個工作度日吧」、「躺平，家裡有礦，做累就休息」。

