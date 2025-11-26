全球企業永續論壇頒獎 華航、長榮航獲肯定抱回多獎項

2025第八屆全球企業永續論壇暨聯合頒獎典禮26日舉行，台灣永續能源研究基金會董事長簡又新（左）頒獎給長榮航空，由長榮航空總經理孫嘉明（右）代表領獎。（長榮航空提供）

我國航空界響應世界趨勢及國家政策，以永續為目標採取作為，減少碳排放量，2025第八屆全球企業永續論壇暨聯合頒獎典禮今天（26日）舉行，華航、長榮航空皆受肯定獲獎。

頒獎典禮由財團法人台灣永續能源研究基金會主辦，超過千家企業角逐，獎項類型包括全球企業永續獎（GCSA）、台灣企業永續獎（TCSA）、永續單項績效等。

長榮航空獲頒「全球企業永續獎」永續報告書銀獎、「台灣企業永續獎」永續綜合績效類台灣百大永續典範企業獎、永續報告類運輸業白金獎；單項績效方面，獲永續供應鏈領袖獎、社會共融領袖獎、氣候領袖獎及創新成長領袖獎。總經理孫嘉明出席領獎，抱回7大獎。

長榮航空表示，今年10月另獲國際航空運輸協會（IATA）永續採購認證，是全球唯二、亞洲第一家獲認證的航空公司，把永續理念融入採購流程與管理架構。長榮航空也響應自然相關財務揭露框架（TNFD），與其他公司合作扶植屏東有機果園轉型，減少農業溫室氣體排放，增加土壤有機質、碳匯量和土壤保水功能，達到國際永續農業的標準，果園生產的檸檬未來也將在航班供應。

華航獲5大獎肯定。華航在永續綜合績效類二度獲「台灣十大永續典範企業獎」（服務業），是台灣唯一獲此殊榮的航空公司；永續報告類連4年蟬聯最高榮譽「服務業年度最佳報告書」，永續單項績效獲得「氣候領袖獎」與「社會共融領袖獎」；以及全球企業永續獎「永續報告書銀獎」。

響應2050年淨零碳排目標，華航推動2025年採購0.5%永續航空燃料（SAF）階段性目標，並汰換成節油機隊，提升燃油效率；另也實施氣候風險管理（TCFD）及自然相關財務揭露管理作為，並參與國際碳管制機制，如ICAO國際航空業碳抵換及減量計畫（CORSIA）等。國際永續評比機構S&P Global最新2025年永續年鑑評鑑結果，華航獲評全球航空產業前5%殊榮，是台灣唯一八度入榜的運輸業者。

