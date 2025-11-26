為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    全球企業永續論壇頒獎 華航、長榮航獲肯定抱回多獎項

    2025/11/26 21:37 記者蔡昀容／台北報導
    2025第八屆全球企業永續論壇暨聯合頒獎典禮26日舉行，台灣永續能源研究基金會董事長簡又新（左）頒獎給長榮航空，由長榮航空總經理孫嘉明（右）代表領獎。（長榮航空提供）

    2025第八屆全球企業永續論壇暨聯合頒獎典禮26日舉行，台灣永續能源研究基金會董事長簡又新（左）頒獎給長榮航空，由長榮航空總經理孫嘉明（右）代表領獎。（長榮航空提供）

    我國航空界響應世界趨勢及國家政策，以永續為目標採取作為，減少碳排放量，2025第八屆全球企業永續論壇暨聯合頒獎典禮今天（26日）舉行，華航、長榮航空皆受肯定獲獎。

    頒獎典禮由財團法人台灣永續能源研究基金會主辦，超過千家企業角逐，獎項類型包括全球企業永續獎（GCSA）、台灣企業永續獎（TCSA）、永續單項績效等。

    長榮航空獲頒「全球企業永續獎」永續報告書銀獎、「台灣企業永續獎」永續綜合績效類台灣百大永續典範企業獎、永續報告類運輸業白金獎；單項績效方面，獲永續供應鏈領袖獎、社會共融領袖獎、氣候領袖獎及創新成長領袖獎。總經理孫嘉明出席領獎，抱回7大獎。

    長榮航空表示，今年10月另獲國際航空運輸協會（IATA）永續採購認證，是全球唯二、亞洲第一家獲認證的航空公司，把永續理念融入採購流程與管理架構。長榮航空也響應自然相關財務揭露框架（TNFD），與其他公司合作扶植屏東有機果園轉型，減少農業溫室氣體排放，增加土壤有機質、碳匯量和土壤保水功能，達到國際永續農業的標準，果園生產的檸檬未來也將在航班供應。

    華航獲5大獎肯定。華航在永續綜合績效類二度獲「台灣十大永續典範企業獎」（服務業），是台灣唯一獲此殊榮的航空公司；永續報告類連4年蟬聯最高榮譽「服務業年度最佳報告書」，永續單項績效獲得「氣候領袖獎」與「社會共融領袖獎」；以及全球企業永續獎「永續報告書銀獎」。

    響應2050年淨零碳排目標，華航推動2025年採購0.5%永續航空燃料（SAF）階段性目標，並汰換成節油機隊，提升燃油效率；另也實施氣候風險管理（TCFD）及自然相關財務揭露管理作為，並參與國際碳管制機制，如ICAO國際航空業碳抵換及減量計畫（CORSIA）等。國際永續評比機構S&P Global最新2025年永續年鑑評鑑結果，華航獲評全球航空產業前5%殊榮，是台灣唯一八度入榜的運輸業者。

    華航在永續綜合績效類二度獲「台灣十大永續典範企業獎」（服務業），是台灣唯一獲此殊榮的航空公司，簡又新（左）頒獎給華航，由華航資深副總經理陳一戈（右）代表領獎。（華航提供）

    華航在永續綜合績效類二度獲「台灣十大永續典範企業獎」（服務業），是台灣唯一獲此殊榮的航空公司，簡又新（左）頒獎給華航，由華航資深副總經理陳一戈（右）代表領獎。（華航提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播