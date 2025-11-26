課桌椅帶回家！台中市汰舊換新 盧秀燕到潭陽國小關心領用情形

許多民眾將舊課桌椅帶回家。（台中市政府提供）

台中市政府編列4.5億元經費，為全市國中小學換裝可調式課桌椅，汰換下來仍堪用的木製課桌椅開放學生免費領取，資源再利用。市長盧秀燕今天下午到潭陽國小關心領用情形，鼓勵孩子珍惜使用，她說，聽聞有小朋友平常須趴在地上寫功課，媽媽得知學校開放領取課桌椅，趕快來申請，領到當下甚至紅了眼框。

盧秀燕到潭陽國小了解領用流程，許多學生在老師協助下依序簽到、登記、檢視桌椅狀況，每人以領取兩套為原則。盧秀燕現場與學生及家長互動，鼓勵孩子珍惜使用，特別感謝潭陽國小師生及家長會協助，讓分配及發放過程順利完成。

盧秀燕指出，市府推動「陪你長大-全面汰換學校課桌椅」計畫，分3期汰換全市國中小15萬餘套老舊課桌椅，以高年級優先，讓大、小朋友可依照自己的身高調整，也特別設計將桌子下方橫槓往前調，可自由伸放腳。

汰換下來仍堪用的木製課桌椅，教育局訂有明確處理原則，包括校內留用、跨校或跨機關無償移撥，以及上架「惜物網」標售，供有需求的民眾使用，也開放學生免費領用等，確保每一張課桌椅都能物盡其用、循環再利用。

盧秀燕說，許多家庭的孩子在家沒有專屬書桌，只能在餐桌或茶几上寫功課，容易影響姿勢與專注力，甚至聽聞有學生趴在地上寫功課，媽媽知道有開放領取課桌椅就趕快來申請，領取時眼眶泛淚，可見家長對孩子的愛多麼偉大。市府開放學生領用不僅希望幫助家庭改善居家學習環境，也延續公共財物的生命力。

台中市長盧秀燕等人到潭陽國小關心舊課桌汰換情形。（台中市政府提供）

