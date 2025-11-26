中國沙塵、霾害又來了！週四、週五全台空品拉警報

東北季風明天傍晚挾帶境外污染物移入影響台灣。（擷取自空氣品質監測網）

環境部今天晚間提醒，由於中國內蒙古出現沙塵，山東至上海一帶也出現霾害，明天傍晚起東北季風將挾帶境外污染物移入影響台灣，預估全台空氣品質多為橘色提醒等級。

環境部今天晚間發布新聞稿表示，根據最新觀測資料、中央氣象署氣象預報及空氣品質模式模擬資料，內蒙古地區於今天再次出現沙塵現象，山東半島至上海一帶也出現霾害現象，研判明天傍晚起東北季風挾帶沙塵及霾害移入影響台灣空氣品質，全台空氣品質多為橘色提醒等級。

環境部說明，昨天東北季風挾帶沙塵及霾害移入影響，北部空品區懸浮微粒（PM10）小時濃度最大值出現在下午5時觀音站達174微克/立方公尺，細懸浮微粒（PM2.5）小時濃度最大值為下午6時三重站達44微克/立方公尺；隨東北季風往南於今天影響至中南部地區，全台空氣品質多為橘色提醒等級。

環境部指出，今天內蒙古地區觀測PM10小時濃度達2000微克/立方公尺，山東半島至上海一帶PM2.5小時濃度達70微克/立方公尺。預估明天傍晚起東北季風挾帶境外污染物，北部地區PM2.5小時濃度達30至40微克/立方公尺，PM10小時濃度達150至200微克/立方公尺；29日東北季風減弱，空氣品質可望改善至普通等級。

環境部說，各地方環保局對於空氣品質不良執行空污應變措施，包含針對大型工廠強化防制設備操作、營建工地加強污染防制措施，針對交通熱區執行柴油車及老舊車輛攔檢作業，並加強河川揚塵好發區實施水覆蓋等防制措施。

環境部提醒，在空氣品質不佳的時期，應盡量減少外出，若要外出建議佩戴口罩，提前做好防護，並適時注意環境部發布空氣品質預警資訊。

