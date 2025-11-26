冬季戀歌！彰化蒜香藤花大爆發 夢幻紫色花瀑超浪漫

彰化市日月山景蒜香藤花大爆發，紫色花瀑超浪漫。（圖由米諾斯提供）

冬季戀歌！彰化市日月山景休閒農場與花壇鄉虎山巖的蒜香藤花迎來大爆發，一串串粉紫色花穗垂落，宛如紫色花海瀑布傾瀉而下，超級夢幻浪漫。但這處秘境卻鮮少人知道，有遊客說，來此拍照不用擔心人擠人或爆滿遊客入鏡；蒜香藤花花期僅約7到10天，約開到12月1至5日，想賞花拍照打卡可得趁早。

生態攝影家米諾斯指出，最近蒜香藤花大爆發，其中彰化市日月山景牧場內的蒜香藤花一串串紫色花穗垂落，宛如紫色花海瀑布傾瀉而下，超級浪漫；花壇鄉全台知名的虎山巖金針花園區上方步道，也有一條蒜香藤花海步道，因為鮮為人知而少有遊客來此拍照，堪稱蒜香藤花秘境。

之前他去苗栗通霄鎮楓樹里農路拍蒜香藤花，結果人潮大爆滿，很可怕像菜市場超多人，路邊停滿車輛，要拍花也常常不小心拍到其他遊客，但來彰化市日月山景與花壇虎山巖賞蒜香藤花，完全不怕人擠人。

米諾斯說，蒜香藤因花、葉搓揉聞起來有蒜香味而得名，也被稱作「紫鈴藤」，其花期不長約僅7至10天，目前適逢大爆發，相當美麗，預計花開到12月初至5日，想賞花的遊客可得把握機會，錯過就要等明年了。

蒜香藤花花期僅約7至10天，想賞花可得趁早。（圖由米諾斯提供）

虎山巖蒜香藤花構築的花瀑相當浪漫。（圖由米諾斯提供）

虎山巖蒜香藤花堪稱賞花秘境，知道的遊客並不多。（圖由米諾斯提供）

