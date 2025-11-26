消滅直美！特管辦法爭議 醫事司邀40醫界團體獲「2大共識」

衛福部醫事司今日邀集40個醫界團體，討論特管辦法修法。（資料照）

衛福部日前預告「特管辦法」修法草案，力拚消滅醫界「直美」，卻引起醫界正反兩派內戰。衛福部醫事司長劉越萍說，今日邀集40個醫界團體討論，得出2點共識，包括強化醫美管理、2019年後畢業的醫學生一律要經過PGY等，其他爭議細節下週三再議。

衛福部自2003年7月正式公告實施「畢業後一般醫學訓練計畫（PGY）」，歷經多次修正，自2019年起改為二年期PGY，但也出現年輕醫師未完成PGY訓練，就直接投入醫美服務的情況，被稱為「直美潮」。

衛福部因此預告修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」部分條文草案，希望消滅直美、風險分級管理，並要求高風險的醫美手術執行院所參與評鑑，相關修法力拚明年元旦上路。

然而，修法內容引起醫界內戰，但形體美容外科醫學會、醫師公會全聯會等擔憂，這次修法恐直接衝擊大量從業人員，全聯會更表態反對將診所納入評鑑；台灣醫院協會等四大醫界團體與台灣年輕病友協會等則表態力挺修法。

為釐清修法相關問題，醫事司今日下午4時邀集40個團體共同討論。劉越萍表示，歷經近3小時的會議討論，得出2點結論：其一為在病安前提下，加強美容醫學管理，醫界樂觀其成，但配套措施需要透過會議溝通；其二為「直美」關門，原則上2019年後畢業的醫學生，都要完成PGY才能從事醫美服務，若目前已在業界工作，則要補完PGY訓練。

劉越萍說，這次會議過程中，醫事司向與會團體說明法規文字表達不清之處，氣氛相對融洽，相關配套措施各團體有不滿意之處，如醫美機構評鑑、認證等，各團體可以在後續拿出自己的版本，讓社會大眾公評，務必讓民眾覺得美容醫學是管理有序的。

此外，劉越萍強調，這次會議中，與會團體都同意加強管理，也不希望美容醫學出現污名化問題，只是從不同角度有不同意見，醫事司規劃在下週三再度召開會議，屆時醫師公會全聯會理事長陳相國也將親自與會，並進一步討論補學分與認證等問題。

