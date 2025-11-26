台南仁壽宮斥資9千萬整修屋頂剪粘、新建文物館 賴總統週五揭牌

仁壽宮屋頂剪黏整修完工，總統賴清德週五贈匾「覃恩溥化」，週五揭幕。（記者吳俊鋒攝）

被文化部列為重要民俗「南關線三大廟王醮暨遊社」共同保存者之一的台南歸仁區仁壽宮，投入9千萬元整修剪黏，並新建文物展示館，都已完工，12月中旬將舉辦創廟逾300年來首見的慶成祈安醮，本週五由總統賴清德先來揭牌，與地方鄉親共同見證信仰中心的蛻變。

賴清德28日抵達後，會先入廟參拜，並致贈匾額「覃恩溥化」，再前往一旁新建的仁壽館，進行揭牌儀式，歡慶落成，管委會正全力籌辦，將以最高規格迎接，要讓總統感受地方鄉親的熱情。

主祀保生大帝的仁壽宮，香火鼎盛，是地方信仰中心，管委會總幹事陳英裕說，根據現有的廟史資料記載，從民前2年迄今，共舉辦5次建醮活動，都屬於王船醮，包含1977年的重建慶成，此為草創以來的首場三朝謝土祈安清醮，別具意義，從下個月的13日起，為期3天。

仁壽宮也是昔日台南東門城外三大廟之一，草創於明鄭時期，1977年重建，屬於閩南式設計，精彩的琉璃剪粘工藝是重要特色，只是歷經近半世紀的風吹雨打日曬，嚴重脫落、毀損，管理委員會斥資整修。

陳英裕強調，仁壽宮不惜重資原貌修復，與一些廟宇的瓷片剪或碗片剪不同，創作上以鑽石刀針對彩色玻璃切割，雖然比較費時，但完成後光彩耀眼，更重要的是，為後代保存、守護了式微的傳統工藝。

除了屋頂剪黏整修，廟方也在一旁新建仁壽館，完工在即，陳英裕指出，1樓為挑高空間，可展示較為大型的科儀文物，讓民眾更了解重要部定民俗的內涵，舉辦建醮時也能成為王船廠，讓祭典更順利推動。

陳英裕指出，醮典時，會進行廟埕謝土、祭五方神煞、奠安土府宅鎮符命、植柳招祥送虎埋龍等科儀，圓滿後，由保生大帝神轎帶領、灣厝北極殿金獅陣、許厝文衡聖帝堂宋江陣與崁仔下觀音堂宋江陣等共同戒護下，送宅虎到二甲溪畔火化。

仁壽宮屋頂剪黏整修完成，保留精湛的傳統工藝。（記者吳俊鋒攝）

仁壽宮屋頂剪黏整修完工，相當生動。（記者吳俊鋒攝）

仁壽宮屋頂剪香整修暨文物館新建完工，12月中舉辦慶成祈安清醮。（記者吳俊鋒攝）

仁壽館新建完工，總統賴清德週五揭牌。（記者吳俊鋒攝）

