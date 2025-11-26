澎科大新校長李文熙拜會縣長陳光復 未來加強官學界合作

澎科大新任校長李文熙，拜會縣長陳光復。（澎湖縣政府提供）

澎湖最高學府-澎湖國立科技大學，新任校長李文熙今（26）日拜會澎湖縣長陳光復，陳光復除表達誠摯祝賀外，雙方也就招生就學、無人載具發展、藍色經濟、觀光文化及產學合作等面向深入交流，盼攜手打造澎湖更具競爭力的未來，重點在通過校園土地另闢新路，爭取校方支持。

陳光復表示，感謝澎科大長期作為地方縣政推動的智囊團，不僅提供專業建議，更在實務面給予大力協助。北環道路新闢在校方支持下，縣府正辦理規劃設計中，未來可有效紓解西衛里與203號縣道往返的交通壅塞問題，並提升學生通行安全。同時澎科大作為地方最高學府，在觀光、餐旅、養殖、航管等領域培育無數優秀人才，不僅厚植在地產業實力，在全國競賽中也屢創佳績；許多畢業生更選擇留在澎湖就業，展現澎科大強大的在地連結與人才培育能量。他說，為鼓勵學子安心就學，縣府每年提供大專生1萬元交通補助，希望能減輕就學經濟負擔，讓孩子們無後顧之憂。

李文熙指出，澎湖擁有極佳的無人載具試驗環境與天然場域，期待未來透過與其他高教學校及企業合作，建立技術轉移平臺，吸引國內外無人機廠商進駐發展。同時，藉由強風無人機競賽活動舉辦，不僅能推進技術研發，也可帶動觀光亮點，吸引國際目光。

另外，李文熙也期盼未來能強化澎湖與台南之間的文化連結，促進人才交流與城際合作，讓澎湖不只在海洋、觀光領域具有特色，更能在科技、文化面向展現競爭力。

澎湖縣政府計畫通過澎科大校園土地另闢新路，雙方進行意見交流。（澎湖縣政府提供）

