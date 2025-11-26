為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    基隆評選餐飲業者 119家獲優、良等級 民眾消費可認標章

    2025/11/26 19:37 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆市衛生局評核委員查核產品的保存與擺放情形。（基隆市衛生局提供）

    基隆市衛生局評核委員查核產品的保存與擺放情形。（基隆市衛生局提供）

    基隆市提升餐飲業的整體衛生，衛生局辦理「餐飲業者衛生管理分級評核」，總共有119家業者獲得「優」、「良」等級。其中75家業者獲「優等」，衛生局呼籲民眾優先選擇張貼有「優」、「良」標章的餐飲店家消費。

    衛生局指出，邀請產學界專家組成評核小組，深入餐飲業作業現場評核，項目包括作業環境與衛生管理、從業人員個人衛生管理、食材及原物料來源管控與紀錄、廢棄物管理及食材追溯與作業流程，共有75家獲「優」等標章、44家獲「良」等標章。

    衛生局指出，獲評「優等」的業者，在多項評核指標中表現優良，包括作業環境整潔度維持良好、員工確實落實手部衛生與個人防護、食材來源與流向記錄完整可追溯、冷熱鏈設備運作正常、器材分類管理明確，能建立完善自主管理制度並妥善保存記錄。

    衛生局指出，餐飲衛生是永續經營的基礎，不只展現業者的用心，也讓消費者更安心，衛生局除了進行評核、持續推動業者落實衛生自主管理外，並成立Line通訊群組，提供即時的食品安全資訊，鼓勵業者將衛生管理融入日常營運，營造更安全衛生的餐飲環境。

    基隆市衛生局長張賢政表示，評核結果已在基隆市衛生局官網公布（https://www.klchb.klcg.gov.tw/tw/klchb/1456-308968.html），民眾可上網查詢，也呼籲市民優先選擇張貼有「優」、「良」等級標章的餐飲店家消費。

    衛生局評核委員查核現場食材之標示管理。（基隆市衛生局提供）

    衛生局評核委員查核現場食材之標示管理。（基隆市衛生局提供）

    衛生局評核委員查核冷凍食材之標示及保存管理。（基隆市衛生局提供）

    衛生局評核委員查核冷凍食材之標示及保存管理。（基隆市衛生局提供）

