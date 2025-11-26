為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    宜蘭冬戀蘭陽溫泉季點燈起跑 12/7日本山形花笠舞團踩街助陣

    2025/11/26 19:43 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭冬季年度盛事「2025冬戀蘭陽溫泉季」今晚在礁溪正式點燈後，將展開為期3個月的浪漫燈飾展。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭冬季年度盛事「2025冬戀蘭陽溫泉季」今晚在礁溪正式點燈後，將展開為期3個月的浪漫燈飾展。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭冬季年度盛事「2025冬戀蘭陽溫泉季」今晚在礁溪正式點燈，展開為期3個月的浪漫燈飾展，今年以「幸福流動．暖心迎冬」為主題，邀請遊客走訪泡湯，預計12月5日舉辦「祈水感恩禮」序幕，7日踩街，來自日本山形花笠舞團跨海助陣，精彩可期。

    宜蘭縣政府攜手礁溪鄉公所及地方產業，今晚在湯圍溝公園點亮璀璨奪目的燈光裝置藝術，6公尺高主燈結合「蘭陽風景」與「花笠舞」意象，搭配杜鵑花光廊與「國蘭隧道」相當浪漫，展到明年3月3日。

    縣府預計12月5日舉辦「祈水感恩禮」揭開溫泉季序幕，透過祈福儀式傳承礁溪溫泉文化，並宣告系列活動正式展開，7日則是重頭戲踩街嘉年華，邀請知名「日本山形縣花笠舞團」跨海參與，以精湛舞藝攜手地方創意花車遊行同樂，為活動增添國際慶典色彩。

    宜蘭縣府說，12月8日到14日在湯圍溝溫泉公園舉辦「蘭陽食旅特展」，集結宜蘭前10大好食、好物及在地市集，民眾只要消費滿500元，就可兌換限量紀念品，滿1000元還可參加抽獎，有機會抱走五星飯店住宿券、餐券及泡湯券等豪禮。

    宜蘭縣府也攜手長榮鳳凰、礁溪寒沐等7家知名飯店，推出12月限定「蘭陽溫泉美食饗宴」，嚴選在地食材入菜，誠摯邀請民眾冬遊宜蘭，享受暖泉、美食與璀璨燈飾藝術。

    「2025冬戀蘭陽溫泉季」今晚在礁溪正式點燈，今年以「幸福流動‧暖心迎冬」為主題。（宜蘭縣政府提供）

    「2025冬戀蘭陽溫泉季」今晚在礁溪正式點燈，今年以「幸福流動‧暖心迎冬」為主題。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭縣政府攜手礁溪鄉公所及地方產業，今晚在湯圍溝公園，點亮璀璨奪目的燈光裝置藝術。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭縣政府攜手礁溪鄉公所及地方產業，今晚在湯圍溝公園，點亮璀璨奪目的燈光裝置藝術。（宜蘭縣政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播