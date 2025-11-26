宜蘭冬戀蘭陽溫泉季點燈起跑 12/7日本山形花笠舞團踩街助陣

宜蘭冬季年度盛事「2025冬戀蘭陽溫泉季」今晚在礁溪正式點燈後，將展開為期3個月的浪漫燈飾展。（宜蘭縣政府提供）

宜蘭冬季年度盛事「2025冬戀蘭陽溫泉季」今晚在礁溪正式點燈，展開為期3個月的浪漫燈飾展，今年以「幸福流動．暖心迎冬」為主題，邀請遊客走訪泡湯，預計12月5日舉辦「祈水感恩禮」序幕，7日踩街，來自日本山形花笠舞團跨海助陣，精彩可期。

宜蘭縣政府攜手礁溪鄉公所及地方產業，今晚在湯圍溝公園點亮璀璨奪目的燈光裝置藝術，6公尺高主燈結合「蘭陽風景」與「花笠舞」意象，搭配杜鵑花光廊與「國蘭隧道」相當浪漫，展到明年3月3日。

縣府預計12月5日舉辦「祈水感恩禮」揭開溫泉季序幕，透過祈福儀式傳承礁溪溫泉文化，並宣告系列活動正式展開，7日則是重頭戲踩街嘉年華，邀請知名「日本山形縣花笠舞團」跨海參與，以精湛舞藝攜手地方創意花車遊行同樂，為活動增添國際慶典色彩。

宜蘭縣府說，12月8日到14日在湯圍溝溫泉公園舉辦「蘭陽食旅特展」，集結宜蘭前10大好食、好物及在地市集，民眾只要消費滿500元，就可兌換限量紀念品，滿1000元還可參加抽獎，有機會抱走五星飯店住宿券、餐券及泡湯券等豪禮。

宜蘭縣府也攜手長榮鳳凰、礁溪寒沐等7家知名飯店，推出12月限定「蘭陽溫泉美食饗宴」，嚴選在地食材入菜，誠摯邀請民眾冬遊宜蘭，享受暖泉、美食與璀璨燈飾藝術。

