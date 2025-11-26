為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    路寬不足2米！南市1社區保全不適急送醫 救護車進不來

    2025/11/26 19:14 記者蔡文居／台南報導
    南市安南區佳順寓安社區，社區前方的主要通行道路不足2公尺，連救護車也進不來。（陳怡珍提供）

    南市安南區佳順寓安社區，社區前方的主要通行道路不足2公尺，連救護車也進不來。（陳怡珍提供）

    台南市安南區台江大道一段佳順寓安社區，社區前方的主要通行道路實際寬度竟不足2公尺，居民卻每日暴露在「救護車進不來、消防車進不去」的風險之中。原本應保障居民安全的道路，如今卻成為最嚴重的安全風險。南市工務局表示，已啟動評估改善動線。

    南市議員陳怡珍今天質詢指出，佳順寓安社區位於台江大道一段859巷，社區共149戶。社區前方的主要通行道路實際寬度竟不足2公尺，與都市計畫中應達8公尺的規劃差距懸殊。今年9月25日，社區保全人員身體不適需緊急送醫時，救護車因道路過窄無法進入，只能延誤救援時間，嚴重威脅生命安全。到了11月23日，該社區周邊再度發生交通事故，救護車同樣被迫受阻，顯見道路問題已非偶發事件。

    她表示，若救護車都無法通行，未來若發生火警，消防車更不可能順利進入，後果不堪設想。這不僅關係149戶居民的住居安全，更凸顯市府在公共安全管理上的重大缺口。市府應儘速提出具體改善方案與可執行的時程表，以保障居民生命與財產安全。

    南市工務局表示，經查該處位於安南區AN09-20-8M都市計畫道路後段範圍。為改善當地救護動線、提升民眾安全，已先優先啟動評估，展開相關作業，有關道路徵收開闢，後續將依財務規劃逐步推動。

    針對安南區佳順寓安社區道路過於狹窄，影響救護車進出。南市工務局表示，已啟動評估改善動線。（陳怡珍提供）

    針對安南區佳順寓安社區道路過於狹窄，影響救護車進出。南市工務局表示，已啟動評估改善動線。（陳怡珍提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播