路寬不足2米！南市1社區保全不適急送醫 救護車進不來

南市安南區佳順寓安社區，社區前方的主要通行道路不足2公尺，連救護車也進不來。（陳怡珍提供）

台南市安南區台江大道一段佳順寓安社區，社區前方的主要通行道路實際寬度竟不足2公尺，居民卻每日暴露在「救護車進不來、消防車進不去」的風險之中。原本應保障居民安全的道路，如今卻成為最嚴重的安全風險。南市工務局表示，已啟動評估改善動線。

南市議員陳怡珍今天質詢指出，佳順寓安社區位於台江大道一段859巷，社區共149戶。社區前方的主要通行道路實際寬度竟不足2公尺，與都市計畫中應達8公尺的規劃差距懸殊。今年9月25日，社區保全人員身體不適需緊急送醫時，救護車因道路過窄無法進入，只能延誤救援時間，嚴重威脅生命安全。到了11月23日，該社區周邊再度發生交通事故，救護車同樣被迫受阻，顯見道路問題已非偶發事件。

她表示，若救護車都無法通行，未來若發生火警，消防車更不可能順利進入，後果不堪設想。這不僅關係149戶居民的住居安全，更凸顯市府在公共安全管理上的重大缺口。市府應儘速提出具體改善方案與可執行的時程表，以保障居民生命與財產安全。

南市工務局表示，經查該處位於安南區AN09-20-8M都市計畫道路後段範圍。為改善當地救護動線、提升民眾安全，已先優先啟動評估，展開相關作業，有關道路徵收開闢，後續將依財務規劃逐步推動。

針對安南區佳順寓安社區道路過於狹窄，影響救護車進出。南市工務局表示，已啟動評估改善動線。（陳怡珍提供）

