玉山山難連3爆！ 瞎闖瓦拉米失聯開罰 膝痛、扭傷吊掛下山

玉山園區山難連環爆，排雲山莊有女山友扭傷，被直升機吊掛下山。（玉管處提供）

玉山園區25、26日連爆3起山難，其中有男子臨時起意，未經申請就瞎闖瓦拉米山屋，最後摸黑下山失聯，另在南二段塔芬山有山友膝蓋疼痛，以及排雲山莊有女山友扭傷，雙雙由直升機吊掛下山，玉山國家公園管理處針對擅闖已開罰1500元，並提醒登山如身體不適就應及時下撤，行走則要踩穩腳步，以免受傷受困。

玉管處表示，25日有男子與親友前往東部園區瓦拉米步道，下午2點男子來到佳心地區後，竟臨時起意要再前往瓦拉米山屋，由於過了佳心就進入生態保護區，必須提前申請入園，惟男子仍擅自闖入，且未有飲用水、頭燈，衣物等裝備，走到半路有山友提醒折返避免摸黑，但男子不聽勸執意前行，最後天黑受困失聯，之後親友報案，救援人員上山才找到人，由於擅闖事實明確，便以國家公園法開罰1500元。

25日也有山友在塔芬山因膝蓋疼痛、無法行走，對外報案求援，當天山友與同行隊友先在山屋住宿一夜，到今天才被直升機吊掛下山就醫；另在玉山排雲山莊，26日也有女山友因行走不慎扭傷，最後無法行走而求援，同樣被直升機吊掛下山。

玉管處強調，登山務必要有充足準備與裝備，切勿因心血來潮而輕裝上山，登山過程若有身體、肢體疲勞不適，就要休息並評估就近折返，切勿勉強前行，以免症狀惡化，另外，高山步道多有碎石與不平整，行走應踩穩腳步，防止踩空扭傷，以維登山安全。

玉山園區山難連環爆，有山友在塔芬山因膝蓋疼痛、無法行走而求援，最後由直升機吊掛下山。（玉管處提供）

玉山園區山難連環爆，有男子擅闖瓦拉米山屋，摸黑下山失聯，最後獲救因沒申請入園，被開罰1500元。（玉管處提供）

