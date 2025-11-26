中科管理局輔導新創業者3組獲獎 持續協助廠商邁向創業新里程

中科管理局輔導新創業者有3組獲獎。（中科管理局提供）

中科管理局輔導16組新創團隊參加國科會2025年第二梯次「創新創業激勵計畫」，計3組成功晉級最終8強，今天國科會辦理決選並頒獎，中科所輔導的｢AI萬穗」及｢優虎生技」團隊，分別奪下最高榮譽「創新領航獎」及「宏碁薪傳獎」，皆獲頒100萬元創業獎金，另「Brainmate」團隊獲「創業潛力獎」。

中科管理局表示，「AI萬穗」為中興大學團隊，打造全球首創水稻增產技術—萬穗寶多功能高效營養劑，能將水稻孕穗率從70％大幅提升至95％。

此一營養劑經台灣、馬來西亞、泰國及菲律賓多地田間驗證皆證實產量可增加20％～160％，投資報酬率高達8至15倍，是農民增產最有感的工具。

另外，團隊更打造AI小農管家，透過4萬張影像訓練、可辨識200多種病蟲害、生育期與最佳施作時機，協助農民更精準施肥用藥。

「優虎生技」為中國醫學大學團隊，由黃偉謙教授領軍，專注於轉移性三陰性乳癌（罕病市場），開發全球首創DDB2標靶核酸新藥NuPlus能有效將抗藥性腫瘤抑制率提高到75％且無明顯副作用。

該新藥已完成多國專利布局、FTO分析與完整藥物開發供應鏈，具備治療罕見疾病用藥與加速審查資格，目標6年內完成國際授權布局，為罕病癌症治療的新希望。

「Brainmate」團隊由北醫陳兆煒醫師領軍，開發出臨床級、醫院用高端AI失智症認知評估與治療系統。結合視覺辨識AI及生成式AI，將傳統需2至3個月等待的神經心理評估，縮短至7天內完成，診斷比例從未達50％提升至80％以上。

中科管理局輔導新創業者有3組獲獎。（中科管理局提供）

