一殯拆後1年半「晾在那邊」沒明確規劃 地方看法多元待整合

台北市第一殯儀館去年拆除，目前空地曬地作為停車場使用，地處中山區精華地段，市府卻遲未有後續規劃。民進黨議員顏若芳說，地方有許多想法，她也認為可做複合式圖書館，不管如何，市府應該盡快決定方向，向市民報告，而不是將這塊地晾在那邊。國民黨議員陳炳甫認為，這塊地位處精華地段，交通也便捷，市府不用急著出手，也可考慮比照北投士林科技園區，採設定地上權方式。

第一殯儀館去年6月正式拆除，改建為「第一停車場」，今年5月1日啟用，提供315格汽車位、128格機車位；同時設置600坪第一綠地，開放市民團體及公司行號辦理市集、展覽及各類行銷推廣活動。

台北市長蔣萬安日前到議會專案報告指出，一殯經綜合考量都市發展整體與各界建議，初步構想此基地未來發展藍圖，將以公共服務為主、商業使用為輔，也能帶動周邊地區再發展及都市更新的契機；不過他也坦言，目前尚無具體方案，會評估與花博、圓山、劍潭等周邊地區整體規劃，預定明年有初步方向。

顏若芳說，目前地方上對於一殯後續規劃各有不同想法，目前市府也還沒有明確方向，之前曾有傳出過衛生局要爭取在此建立社福大樓，但地方擔憂原先因一殯聚集的殯葬業因此就不離開了；如果要蓋社會住宅的話，習俗上也會覺得此地有點毛毛的。此外，地方也有聲音認為，中山區公所目前有些老舊，可以考慮將行政中心移到此處，也將警分局等單位一起進駐，恰好民間習俗也認為有警局陽氣會比較重。

她則認為，大安區有大安森林公園，未來會有音圖，中山區有榮星花園，也可考慮建一個複合式的圖書館，如兼具展覽館功能的展覽圖書館，也可發展成打卡地標，對當地也很好。她也強調，無論如何，市府都應該先自己提出一個想法，再來持續向地方溝通。

陳炳甫說，一殯這塊地目前各地里長、里民都有不同想法，他反倒認為，這是台北市最後一塊黃金地點，不僅地處市中心，離捷運、高速公路、機場距離也都很近，除非已經有一個完整的計畫，否則市府其實不一定要急著處理這塊地。

他舉北士科T17、T18基地為例，一年多前這塊地還是個棘手難題，想不到如今峰迴路轉，國際大廠輝達即將進駐，這塊地發展潛力很高，且市區內已經沒有這種條件的黃金地了，市府要想好再出手，不要操之過急。

陳炳甫認為，最理想的方式，應該是比照北士科進行設定地上權作業，或許蓋個A級辦公室吸引大型外商進駐等，就交由投資方來規劃。

