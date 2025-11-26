挨轟CP值超低！外國網友熱議：台北飯店價格簡直貴到離譜

台北飯店房價遭批評「貴得離譜」。圖為台北市區觀光人潮示意圖。（記者王藝菘攝）

越來越多外國人來台旅遊甚至長期居留，不過，談到房價以及飯店住宿問題，往往能聽到許多抱怨的聲音。一名國外網友今日發文抱怨「台北的飯店價格簡直離譜」，他列出數個案例，並表示他看到台北一間五星級飯店，價格比起他在新加坡住過非常舒適的飯店還要高，CP值明顯低得多，這也讓他想不通，為什麼有人會同意支付高昂的金錢住宿。

原PO今日在Reddit論壇發文表示，他近日在訂房APP上尋找台北的短期住宿，首先，他找到了一個又舊菸味又重的房間，每晚要價4000元台幣；接著第二間房間僅17平方公尺（約5坪）大，沒有窗戶，卻要價3100元；第三個結果，他找到一間「終於看起來不錯的房間」，但也僅有15平方公尺（約4.5坪），且價格高達4200元。

原PO接著找了第四間：一間老舊的商務飯店，家具破舊，從圖片還看得出浴室有發霉，每晚要價是3900元；最後一間則更讓他沮喪：一間位於市容老舊的城市後巷、破舊不堪的房間，也是約5坪，要價3500元。

原PO說，這些價格都是二星級或三星級酒店的入門價格，而四星、五星級飯店在CP值上也沒比較好。他分享，過去曾在新加坡住過一間非常舒適、有很多很棒服務的五星級飯店，然而台北的五星級飯店收費比之更高。他認為，竟然有人能同意付出這樣的價格，令人費解。他並表示，無法想像有住宿需求的家庭在這裡要休息一晚有多困難，現在看來「出國旅行似乎是更好的選擇」。

貼文一出就引發熱議，有網友表示，實際上，台灣目前對相關議題的新聞報導非常多，網友也紛紛留言表示：「你發現了台灣的一個秘密」、「以前不是這樣的。我第一次去台北大概是十年前，那時性價比很高，是個很棒的旅遊景點」、「台灣95%的飯店和民宿都性價比極低，即使是四星級或五星級飯店也是如此。所以你不如花兩個小時飛去韓國或日本」、「連台灣人也這麼想，他們寧願多花點錢去日本」。

還有網友說：「台北的房價和紐約差不多。而且，如果你用的是只有英文的網站或專門針對外國人的網站，他們往往會故意哄抬價格」、「我去台灣旅行時最大的開銷之一就是飯店住宿費」、「我回家的班機因為颱風取消了，結果發現台北的飯店價格貴得離譜」。

